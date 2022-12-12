快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
63歲男子卡爾薛佛（Carl Shawver）試圖在3個不同的地方用AirTag跟蹤同一名女子，但都被蘋果iPhone及時發現遭到逮捕。（翻攝自keloland網站）
63歲男子卡爾薛佛（Carl Shawver）試圖在3個不同的地方用AirTag跟蹤同一名女子，但都被蘋果iPhone及時發現遭到逮捕。（翻攝自keloland網站）

古時候有「孟母三遷」，現在科技化後，竟有「AirTag三遷」！一名變態男子不斷以蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」跟蹤一名聲稱已婚的女子，藏匿的地方都相當奇妙，但都被iPhone及時發現，隨後遭警方逮捕。女子表示，他們從未有任何關係。

外媒報導，63歲男子卡爾薛佛（Carl Shawver）試圖在3個不同的地方用AirTag跟蹤同一名女子，且這些藏匿地點都相當奇特。12月5日當天將AirTag放在該名女子所駕駛的汽車裡的備用輪胎上，女子在準備開車時，收到蘋果iPhone的「AirTag跟蹤」提醒，讓她察覺有異報警，警方也將AirTag帶回警局。

隔日卡爾薛佛到該警局表示，因看到AirTag最後位置在警局，懷疑該名女子「有外遇」，因此才想到警局尋找她，不過當天他並未被逮捕。12月7日，該名女子又收到「AirTag跟蹤」警報，這次警方又在她的車上發現第2個AirTag，而且AirTag位置在夾鏈袋內的錢包裡、並放在備用輪胎上。

蘋果AirTag有「反跟蹤機制」，如果察覺到有任何AirTag已離開擁有者，並跟著他人移動了一段時間，被跟蹤者的iPhone將會收到警告訊息。（翻攝自蘋果官網）
蘋果AirTag有「反跟蹤機制」，如果察覺到有任何AirTag已離開擁有者，並跟著他人移動了一段時間，被跟蹤者的iPhone將會收到警告訊息。（翻攝自蘋果官網）

女子隨後收到第3次「AirTag跟蹤」警報，這次她乾脆開到修車廠讓她的車輛進行全面檢查，沒想到第3個AirTag弄成包裹模樣裝在塑膠盒內、藏在靠近駕駛座前方的副車架上，這3個AirTag也成為卡爾薛佛跟蹤的證據，遭到警方逮捕。

卡爾薛佛聲稱他與該名女子已婚，但女子表示兩人從未有任何身份上關係，也禁止他再發訊息及打電話，卡爾薛佛被關押至波爾克縣監獄，初步聽證會將於12月19日舉行。

蘋果AirTag可輕鬆追蹤鑰匙、錢包、手提包、背包、行李箱等物品。（翻攝自蘋果官網）
蘋果AirTag可輕鬆追蹤鑰匙、錢包、手提包、背包、行李箱等物品。（翻攝自蘋果官網）

AirTag 蘋果

延伸閱讀

蘋果AirDrop在陸「所有人傳送限制10分鐘」效果奇佳？將拓展全球 激果粉製哏圖酸爆

摺疊iPhone夢碎？蘋果傳孵20吋摺疊機種 推出時間全看這關鍵

Google Pixel Fold摺疊機10大規格、超詳細模樣外洩！明年這時間登場強軋三星Galaxy Fold

一周數位爆報／iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？沒了Zenly還有更好用的「抓猴神器」App

相關新聞

慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕

外送員整日在外奔波，利用手機接單、聯繫店家及顧客，手機耗電非常兇，若在雨天更需要做好防水措施，因此路上經常見到外送員會在手機支架上安裝「手機雨傘」或替手機包上夾鏈袋，再連接行動電源充電，但日前有一名網

蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮

古時候有「孟母三遷」，現在科技化後，竟有「AirTag三遷」！一名變態男子不斷以蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」跟蹤一名聲稱已婚的女子，藏匿的地方都相當奇妙，但都被iPhone及時發現，隨後遭警方逮捕。女子表示，他們從未有任何關係。

小米手錶S2最高續航12天 小米新款萬兆級路由器登場！

除了小米13系列與MIUI 14客製化操作介面，小米此次也同步揭曉小米手錶S2、小米Buds 4、小米Sound Pro，以及新款萬兆級路由器。

小米正式進軍迷你PC市場 撞臉Mac mini對決蘋果

先前接連推出小米筆電、顯示器、滑鼠與鍵盤等配件之後，小米終於隨著小米13系列正式揭曉，同時也宣布進軍迷你PC市場，將以類似Mac mini外型的小米迷你主機吸引更多市場消費族群。

入門款空拍機DJI Mini 3揭曉 續航力、相機功能升級

日前推出低於249公克、無損直行拍攝的DJI Mini 3 Pro之後，DJI再次推出入門款空拍機DJI Mini 3。

摺疊iPhone夢碎？蘋果傳孵20吋摺疊機種 推出時間全看這關鍵

不少手機大廠像是三星、華為、小米、OPPO等相繼推出摺疊手機，但蘋果（Apple）連個影子都還沒看到。外媒報導，傳出蘋果正在研發20吋可摺疊的螢幕，也曝光上市時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。