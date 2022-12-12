蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮
古時候有「孟母三遷」，現在科技化後，竟有「AirTag三遷」！一名變態男子不斷以蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」跟蹤一名聲稱已婚的女子，藏匿的地方都相當奇妙，但都被iPhone及時發現，隨後遭警方逮捕。女子表示，他們從未有任何關係。
外媒報導，63歲男子卡爾薛佛（Carl Shawver）試圖在3個不同的地方用AirTag跟蹤同一名女子，且這些藏匿地點都相當奇特。12月5日當天將AirTag放在該名女子所駕駛的汽車裡的備用輪胎上，女子在準備開車時，收到蘋果iPhone的「AirTag跟蹤」提醒，讓她察覺有異報警，警方也將AirTag帶回警局。
隔日卡爾薛佛到該警局表示，因看到AirTag最後位置在警局，懷疑該名女子「有外遇」，因此才想到警局尋找她，不過當天他並未被逮捕。12月7日，該名女子又收到「AirTag跟蹤」警報，這次警方又在她的車上發現第2個AirTag，而且AirTag位置在夾鏈袋內的錢包裡、並放在備用輪胎上。
女子隨後收到第3次「AirTag跟蹤」警報，這次她乾脆開到修車廠讓她的車輛進行全面檢查，沒想到第3個AirTag弄成包裹模樣裝在塑膠盒內、藏在靠近駕駛座前方的副車架上，這3個AirTag也成為卡爾薛佛跟蹤的證據，遭到警方逮捕。
卡爾薛佛聲稱他與該名女子已婚，但女子表示兩人從未有任何身份上關係，也禁止他再發訊息及打電話，卡爾薛佛被關押至波爾克縣監獄，初步聽證會將於12月19日舉行。
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