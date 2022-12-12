小米手錶S2最高續航12天 小米新款萬兆級路由器登場！

除了小米13系列與MIUI 14客製化操作介面，小米此次也同步揭曉小米手錶S2、小米Buds 4、小米Sound Pro，以及新款萬兆級路由器。

小米手錶S2採用更時尚、圓潤外觀設計，分別為46mm與42mm兩種款式，兩者均以圓形OLED螢幕打造，配置1.43吋及1.32吋尺寸，並且以藍寶石玻璃覆蓋保護，電池容量各為500mAh與305mAh，可在一般使用情況下對應12天及7天的電池續航表現。

運動模式則可紀錄100種類行數據，支援心率、睡眠品質、壓力與血氧監測，同時也能透過生物電阻抗感測元件紀錄體脂率，以及肌肉含量等數據，另外也支援5ATM等級防水、GPS在內主要衛星定位系統、小愛同學數位助理服務與NFC感應功能。

至於小米Buds 4則採半入耳形式設計，採用石墨烯雙磁發聲單體，支援空間音訊與主動降噪功能，搭配小米13系列更可發揮LHDC 5.0 192kHz音質傳輸，本身支援觸控操作、雙裝置連接與IP54等級防水，並且提供黑色、白色與綠色三款配色。

電池續航表現方面，小米Buds 4在關閉主動降噪功能時約可對應6小時連續播放時間，配合收納盒充電約可對應總長達30小時的使用時間，而若開啟降噪的話，最長使用時間則會縮減為20小時。

另外，小米此次推出的新款高階智慧喇叭Sound Pro，則加入LED氣氛燈設計，可隨音樂節奏變化改變發光模式，內部則配置3組全頻發聲單體、3組輻射發聲單體，以及1組40W功率的低音單體，最高生壓可達90dB，支援360度全方位發聲。

操作功能部分，Sound Pro支援NFC感應播放、蘋果AirPlay 2推播功能，以及小愛同學數位助理服務，另外也能最多將8組Sound Pro串連播放。

而配合此次新品發表，小米也公布新款萬兆級路由器，採用Qualcomm處理器支援2.4G與雙5G頻段連接模式，並且搭載雙10G網路連接口，以及4組2.5G連接口，最高可對應流暢的8K影片串流表現。

建議售價方面，42mm款式、搭配矽膠錶帶的小米手錶S2將以人民幣999元銷售，真皮錶帶款式售價則是人民幣1199元，而46mm款式、搭配矽膠錶帶的小米手錶S2將以人民幣1099元銷售，真皮錶帶款式售價則是人民幣1299元。

小米Buds 4建議售價為人民幣699元，Sound Pro建議售價則是人民幣999元，兩組同捆售價為人民幣1798元，而搭配前一代Sound的組合售價為人民幣1348元，至於新款萬兆級路由器建議售價則是人民幣1799元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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