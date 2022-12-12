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小米正式進軍迷你PC市場 撞臉Mac mini對決蘋果

聯合新聞網／ 楊又肇

先前接連推出小米筆電、顯示器、滑鼠與鍵盤等配件之後，小米終於隨著小米13系列正式揭曉，同時也宣布進軍迷你PC市場，將以類似Mac mini外型的小米迷你主機吸引更多市場消費族群。

小米迷你主機以一體成形的鋁合金材質打造機身，重量僅為437公克，本身則採用Intel第12代Core i5-1240P處理器，搭配Iris Xe顯示設計，以及16GB記憶體與512GB硬碟儲存容量。

連接埠則包含2組HMDI 2.1、2組Thunderbolt 4，以及3組USB-A 3.2、1組USB-A 2.0，另外則包含1組3.5mm音訊連接孔與2.5Gb網路連接孔，支援Wi-Fi 6與藍牙5.3，方便使用者連接各類周邊配件。

而作業系統則是使用Windows 11，但使用者也能安裝諸如Ubuntu等作業系統。

小米迷你主機建議售價為人民幣3699元，將從即日起開放中國中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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