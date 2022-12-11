入門款空拍機DJI Mini 3揭曉 續航力、相機功能升級

日前推出低於249公克、無損直行拍攝的DJI Mini 3 Pro之後，DJI再次推出入門款空拍機DJI Mini 3。

規格方面，DJI Mini 3保留Mini 2的圖傳功能與自動避障技術，並且針對續航力與相機功能升級，整體重量也低於249公克，因此無須特別申請登記。

其中，DJI Mini 3採用與Mini 3 Pro相同1/1.3吋CMOS感光元件，以及採用24mm、f/1.7光圈設計的相機鏡頭，更加入最高4K/60p規格影片拍攝功能，並且支援雙原生ISO HDR紀錄選項，另外更增加直拍錄影模式，方便使用者將拍攝影片用於以直向畫面分享為主的TikTok、Instagram限時動態。

至於在自動避障技術部分，DJI Mini 3僅提供下視形式的避障功能，圖傳部分則採用可對應10公里距離傳輸範圍的O2技術，飛行抗風則是同樣對應5級效果。而電池續航表現部分，在採用標準電池情況下，約可飛行38分鐘，相比Mini 3 Pro增加4分鐘飛行使用時間，或換上長續航電池則可達51分鐘。

操作部分，DJI Mini 3也支援新款螢幕遙控器，藉此以更直覺形式操作空拍機。

建議售價方面，DJI Mini 3將從新台幣13490元起跳價格銷售，搭配一般遙控器的售價則是新台幣16490元，而採用螢幕遙控器的售價則會增加至新台幣21490元，另外也會提供包含螢幕遙控器在內的長續航暢飛套裝組合，建議售價則是新台幣28910元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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