Dyson攻穿戴市場「想搜集更多數據」 提供未來開發新品更多空氣清淨效果

針對今年3月揭曉結合空氣清淨功能，同時希望更進一步消除生活噪音的Dyson Zone耳機，並且宣布進軍穿戴裝置市場的背後想法，筆者此次藉由參訪Dyson位於英國倫敦郊區總部機會，分別與負責Dyson穿戴裝置項目總監James Terry-Collins，以及負責音訊技術的聲學電子工程師Philip Darling進行深入訪談。

進軍穿戴裝置市場，目的是希望蒐集更多數據

James Terry-Collins表示，相較過往以機械化功能導向設計，目前Dyson更傾向以數據導向為思考，讓旗下設計產品能藉由數據分析，更聰明地自動化完成任務，同時也能讓產品使用效率提升。

例如在空氣清淨機運作過程可以自動感知粉塵或對呼吸產生影響成分，進而改變清淨方式，一旦空氣恢復正常即可維持一般清淨工作，而手持吸塵器也能藉由自動感知隨時調整清潔力道，藉此讓清潔工作更有效率，同時也不會造成電力過度損耗，導致影響產品使用生命週期。

在目前Dyson的產品設計理想中，希望能讓裝置更聰明地自動完成清潔、濾淨工作，而要實現這樣的目標，如何蒐集有用數據、如何有效運用這些數據就顯得重要。

▲Dyson Zone耳機是Dyson進軍穿戴裝置市場的第一款產品

但是，即便Dyson可以透過全球諸多家庭內放置的Dyson連網空氣清淨器，持續蒐集各地空氣品質變化數據，但依然會有許多地方的空氣品質數據無法順利蒐集，例如戶外環境。而這些環境的空氣品質，其實也會間接或直接影響家中環境的空氣品質狀況。

因此，Dyson在2019年提出搭載感測元件的背包，便順利了解英國倫敦戶外空氣品質所造成影響，同時也在非洲等地進行測試，藉此了解過敏、哮喘現象是否與當地空污問題有關。

而在上述測試之後，Dyson也確定其進軍穿戴裝置市場的目標，不僅是為了解決在戶外移動時，可能影響個人健康的空污與噪音問題，更希望透過貼近使用者個人的穿戴裝置所蒐集數據，讓日後設計產品可以依照這些數據提供更準確的空氣清淨效果，或是去除更多有害物質。

▲打造Dyson Zone之前，Dyson藉由搭載感測元件的特殊背包，藉此了解戶外空氣與呼吸疾病的關聯性，實際上也能視為Dyson穿戴裝置的原型

為什麼一開始不作口罩類型的穿戴裝置？難道沒想過讓耳機體型更小嗎？

當Dyson Zone在今年3月公布時，不少人的直覺想法是「為什麼不是做成口罩？」，同時也有不少看法質疑Dyson為什麼沒想過要讓這款產品變得更小，佩戴在頭上似乎顯得突兀。

對此，James Terry-Collins透露最初在規劃產品時，確實也有考慮打造口罩類型產品，但考量原本想法希望能同時解決生活中空污與噪音問題，最初設計是以英國倫敦地鐵充斥噪音，而市區空污問題也日趨嚴重情況為發想。加上口罩一旦取下之後，其實就沒有特別功能，而結合耳機功能的Dyson Zone在一般情況下依然具備聆聽音樂，以及消除噪音的功能，因此相對較為實用。

▲將空氣清淨機內的機構放進耳罩內，其實需要不少工夫

另一方面，若取下Dyson Zone以磁吸固定的面罩配件時，依然可作為一般耳機使用，同時也能發揮保護聽力效果，因此James Terry-Collins認為結合兩種以上功能設計，將能擴大Dyson Zone產品可應用範圍，進而讓此款產品發揮更大價值。

至於是否有想過要讓此款產品的體型變得更小，尤其收納盒看起來依然十分巨大。James Terry-Collins表示，其實團隊對於Dyson Zone現行設計並不滿意，但考量公司產品設計仍有其擬定上市銷售計畫，因此必須在合適情況讓設計工作告一段落，否則設計團隊會無止盡地繼續嘗試更好的設計方案，而此款產品可能就會一直無法上市。

因此，James Terry-Collins說明確實也聽見Dyson Zone發表後的一些看法，但強調這款產品是Dyson進軍穿戴裝置市場的第一款產品，其後也會有更多關於穿戴裝置設計想法，而不會僅侷限在耳機類型產品，同時也會繼續探索更適合理想穿戴裝置設計。

對於Dyson而言，進軍穿戴裝置市場將是全新挑戰，或許將能讓Dyson抓住更多發展機會。

▲在Dyson Zone正式誕生前，Dyson曾提出多款原型，其中更包含利用呼吸管方式將乾淨空氣送到使用者嘴邊的設計

▲後期原型更接近Dyson Zone現行設計

在保護聽力的基礎上提供更好聲音聆聽感受

在解釋Dyson Zone設計發想之餘，Philip Darling也針對Dyson Zone的聲音體驗進一步作說明。

Philip Darling表示，Dyson Zone最大挑戰在於需消除外部聲音，以及源自內部空氣濾淨系統運作時所產生聲音，同時必須在相對狹小的耳罩空間同時實現更好的聲音共鳴表現，甚至還必須避免相關機構運作時所產生振動感影響使用體驗。

因此在結構上，Dyson Zone嘗試使用不同材質組合與機構設計，雖然最初曾想過以更輕盈的塑膠打造外殼，但最終仍決定以更堅固的合金材質打造框體，藉此確保更好的配戴穩定性，同時也能達成內部機構保護，以及確保一定輕盈感的設計需求。

▲從早期原型構想到目前成品設計的各部件變化

▲光是在左右耳罩外觀、開孔設計，以及相關配色也提出諸多款式

而為了消除隱藏在左右耳罩內的空氣濾淨機構運作聲噪，Dyson工程師更設計特殊轉子機構與懸吊系統，藉此透過轉子旋轉力道抵銷空氣濾淨系統運作時所產生振動，並且透過懸吊系統進一步降低未能抵銷的振動感。

因此，在Dyson Zone左右耳罩中央採透明設計，主要也是為了日後維修時，方便確認轉子機構是否偏離原本固定位置。

▲透過特殊轉子機構與懸吊系統，藉此消除運作時的振動感

同時，Dyson Zone總計搭配11組麥克風，其中不僅用於外部收音，作為降噪處理採樣使用，更有部分用於收取內部噪音，藉此減少內部噪音比重，因此相比市售具備主動降噪功能的耳機產品，Dyson Zone整體的降噪功能設計更加複雜，難度也相對更高。

▲Dyson為了將空氣清淨機機構塞進耳罩內，前前後後做了不少材質、機構上的測試

至於在聲音表現方面，Philip Darling說明Dyson Zone同樣支援Hi-Res Audio高解析音質，並且在配合Android手機連接時可啟用LDAC功能，另外也支援蘋果裝置使用的AAC音訊，或是對應Qualcomm的atpX編碼，因此強調在音質表現也有相當水準。

不過，基於保護使用者聽力的設計考量，Dyson Zone並未提供使用者自行調整聲音均衡器 (EQ,Equalizer)功能，僅提供「低音」、「中音」與「高音」三種設定選項，甚至在MyDsyon app中也會標示耳內聲音值，讓使用者確認聆聽音樂是否可能影響聽力。

▲配合MyDyson app即時確認Dyson Zone耳機的運作狀況，以及空氣濾淨與聲音降噪狀況

Philip Darling對此說明，Dyson的作法是以數據化方式決定最佳聲音設定，同時也並非全面僅以數據決定一切，因此在實際設計過程仍透過數千名真人受測者體驗反饋作為參考，最終挑選偏重低頻、著重高音表現，以及呈現中性透明聲音三種設定值，藉此對應不同聆聽需求。

但Philip Darling也強調了解不同地區會有不同聲音聆聽偏好，甚至不一樣的年齡層使用者也會喜好不同音感，因此未來仍會保留透過連網方式更新，藉此提供更符合多數人聽感需求的設定方式。

另外，Dyson Zone並未因應市場近期趨勢加入Spatial Audio空間音訊技術，Philip Darling表示確實有觀察到此類趨勢，但認為並不適合Dyson Zone產品設計理念，強調依然希望著重在保護聽力的基礎上，提供更純淨音質聆聽體驗。

▲Dyson Zone的設計，希望著重在保護聽力的基礎上，提供更純淨音質聆聽體驗，同時也能讓使用者感受乾淨空氣

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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