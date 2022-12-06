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當PS5黃牛有多好賺？陸女2年只靠這1行徑 撈進900萬台幣

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會到日本購買3C等產品賺取價差，但卻有一名中國女子在日本轉賣PS5主機，2年間撈進900萬台幣。（示意圖，讀者提供）
不少人會到日本購買3C等產品賺取價差，但卻有一名中國女子在日本轉賣PS5主機，2年間撈進900萬台幣。（示意圖，讀者提供）

黃牛真的可以靠「轉賣」發大財嗎？一名中國大陸女子表示，「PS5（PlayStation 5）是史上最賺錢的商品」，她光是在日本收購後轉賣，2年間就賺了4000萬日幣（約台幣892萬5948元），相當驚人，外媒也看衰店家各式各樣的防止轉賣規則，仍無法嚇阻黃牛商。

綜合《夕刊富士》網站推特報導，一名45歲的女商人劉敏華（化名）表示，其實「經銷商對轉賣商人或業者的規則愈多，代表著對我們愈有利可圖。」她舉例，像是PS5等限量商品都有排隊領號碼牌或是「抽選券（意即抽到你才享有購買商品的權利）」機制，看似可以防堵黃牛業者購買，但其實他們只要找到「人頭」來卡位排隊，這些事就不成問題。

Sony的PS5推出至今仍有缺貨之狀況，讓不少玩家氣問「到底何時才有原價PS5可買」。（翻攝自Sony官網）
Sony的PS5推出至今仍有缺貨之狀況，讓不少玩家氣問「到底何時才有原價PS5可買」。（翻攝自Sony官網）

劉女提到，像日本部份大型的電器量販店規定PS5只能用聯名卡刷卡購買，形同隔絕外國人購入，她轉戰到網路上（如推特）尋找可以協助代買的日本人，以PS5主機原價加1萬至2萬日幣（約台幣2235至4471元）不等的價格購入，再用PS5定價的2倍賣出。

像是PS5最熱賣的光碟版，在漲價前的含稅價為5萬4978日幣（約台幣1萬2990元），漲價後為6萬478日幣（約台幣1萬3520元），若以劉女的方式再以2倍價格賣出，每台都能多賺至少約台幣1萬2990元，她表示，在這2年間賺進超過4000萬日幣（約台幣892萬5948元），認為「轉賣的動作就是商業的基礎行為」，同時也抨擊廠商供應不足「才是問題」。

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