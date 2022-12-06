擴大PC市場佈局 小米擬出至少2款迷你PC產品

小米原訂於12月1日舉辦活動，因前中國國家主席江澤民過世而延後，其中除了將揭曉旗艦手機小米13系列與多款配件，相關消息更透露即將推出新品，還包含小米準備推出的新款迷你PC系統。

依照先前收到小米活動邀請函的中國媒體透露消息，從活動邀請函內容包含一組沒有主機板的迷你PC機殼，同時僅預先安裝100W供電功率的電源供應器，內部空間約可安裝mini-ITX規格主機板，顯示小米即將推出新品包含迷你PC。

而除了可對應安裝mini-ITX規格主機板的迷你PC，小米似乎還計畫推出一款類似Intel NUC迷你PC產品，但預期會採用AMD處理器平台，可能將搭載Ryzen 7 6800H APU。

從先前推出筆電與外接顯示器產品，加上目前已經推出多款滑鼠、鍵盤等配件產品，實際上小米將產品線延伸至迷你PC市場，甚至未來未來進一步推出桌機產品，似乎也不會太意外。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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