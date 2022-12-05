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4天就到貨！蘋果iPad 10、M2版iPad Pro Wi-Fi版突開賣 「行動網路版」先賣卻晚到

聯合新聞網／ 綜合報導
iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣。圖為iPad 10。（翻攝自蘋果官網）
iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣。圖為iPad 10。（翻攝自蘋果官網）

果粉別等囉！蘋果（Apple）iPad 10及M2版iPad Pro的Wi-Fi版本在蘋果官網又被眼尖網友發現突襲開賣了，這兩款現在（5日）下訂，竟然能在本周五就可拿到，比上個月開賣的「Wi-Fi +行動網路」版本還要快上數周。

M2版iPad與M1版外型相同，僅升級至M2晶片、並新增「懸浮功能」，使用第2代Apple Pencil未碰到螢幕前，可精準顯示Apple Pencil在螢幕的下筆位置，但定價比M1版貴了3000元至7650元不等，價格為2萬7900元起。

M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，使用第2代Apple Pencil未碰到螢幕前，可精準顯示Apple Pencil在螢幕的下筆位置。（翻攝自蘋果官網）
M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，使用第2代Apple Pencil未碰到螢幕前，可精準顯示Apple Pencil在螢幕的下筆位置。（翻攝自蘋果官網）

iPad 10則提供4色設計，升級至A14晶片、移除3.5mm耳機孔、接孔改成Type-C，鏡頭也改成橫向鏡頭，對於時常視訊的使用者來說相當方便，但與iPad 9相同，沿用第1代Apple Pencil，充電時還需要花錢另外買轉接頭，《聯合新聞網》也報導為何仍使用第1代Apple Pencil的原因。此外，iPad 10的定價也貴了4000至4500元，價格為1萬4900元起。

iPad 10有4種顏色可供挑選。（翻攝自蘋果官網）
iPad 10有4種顏色可供挑選。（翻攝自蘋果官網）

《聯合新聞網》實測，不管是iPad 10還是M2版的iPad Pro的哪款型號，若今（5）日下訂Wi-Fi版本，最快都能在12月9日，也就是本周五拿到熱騰騰的新iPad；而11月22日開賣的「Wi-Fi +行動網路」版本，若現在下訂則最快要等到12月20號，等待時間相當漫長，不過目前不管是哪種版本、容量，都無法到蘋果直營店取貨，果粉們需注意。

iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣，若現在（5日）下訂，最快12月9日就能拿到貨。圖為iPad 10 64GB Wi-Fi版本。（翻攝自蘋果官網）
iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣，若現在（5日）下訂，最快12月9日就能拿到貨。圖為iPad 10 64GB Wi-Fi版本。（翻攝自蘋果官網）

iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣，若現在（5日）下訂，最快12月9日就能拿到貨。圖為12.9吋M2版iPad Pro 128GB Wi-Fi版本。（翻攝自蘋果官網）
iPad 10與M2版iPad Pro全系列開賣，若現在（5日）下訂，最快12月9日就能拿到貨。圖為12.9吋M2版iPad Pro 128GB Wi-Fi版本。（翻攝自蘋果官網）

取貨 iPad 10 iPad Pro 蘋果

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