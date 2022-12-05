影／拆解給你看！iPad 10不支援第2代Apple Pencil 「不是清庫存」原因出在這關鍵
蘋果（Apple）日前開賣平價版iPad 10，《聯合新聞網》曾開箱iPad 10與iPad 9的差異，外界也驚訝為什麼新款iPad只能用第1代Apple Pencil，現在就有外媒直接拆解iPad 10，曝光「不能用第2代Apple Pencil」的原因，也並非像先前網友說要清第1代Apple Pencil的庫存了。
知名科技產品拆解網站iFixit日前拆解iPad 10機身，發現與iPad Air 5相比，iPad 10的內部構造幾乎一模一樣。iPad 10此次最大特色，為鏡頭改成橫置前鏡頭設計，對於常使用鏡頭進行視訊通話的果粉來說相當好用，但這一變化卻帶給iPad 10極大的變動。
能用第2代Apple Pencil的iPad，像是iPad Pro、iPad Air 5和iPad mini 6等，可以透過iPad側邊的磁力接點側邊吸附第2代Apple Pencil並充電，也意味著該處有設置相關裝置，不過iPad 10在經iFixit拆解後，發現該處空間已留給鏡頭與影像感測器，無法再容納第2代Apple Pencil磁力接點裝置，換句話說，似乎只能在這2個裝置2選1，也驗證了為什麼iPad 10僅支援第1代Apple Pencil了。
不過該拆解影片引起討論，就有網友認為，「難怪（M2版）iPad Pro沒有改變鏡頭位置」，還稱蘋果工程師如果想要讓iPad 10支援第2代Apple Pencil一定可行，只是看有沒有心而已，提出「鍵盤建議」表示，像是原本「舊相機位置」可以改放第2代Apple Pencil磁力接點的裝置。
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