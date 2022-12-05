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影／拆解給你看！iPad 10不支援第2代Apple Pencil 「不是清庫存」原因出在這關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
iPad 10僅支援第1代Apple Pencil，知名科技產品拆解網站iFixit日前拆解iPad 10機身，要來看是否與其他iPad不同。（翻攝自iFixit YouTube頻道）
iPad 10僅支援第1代Apple Pencil，知名科技產品拆解網站iFixit日前拆解iPad 10機身，要來看是否與其他iPad不同。（翻攝自iFixit YouTube頻道）

蘋果（Apple）日前開賣平價版iPad 10，《聯合新聞網》曾開箱iPad 10與iPad 9的差異，外界也驚訝為什麼新款iPad只能用第1代Apple Pencil，現在就有外媒直接拆解iPad 10，曝光「不能用第2代Apple Pencil」的原因，也並非像先前網友說要清第1代Apple Pencil的庫存了。

知名科技產品拆解網站iFixit日前拆解iPad 10機身，發現與iPad Air 5相比，iPad 10的內部構造幾乎一模一樣。iPad 10此次最大特色，為鏡頭改成橫置前鏡頭設計，對於常使用鏡頭進行視訊通話的果粉來說相當好用，但這一變化卻帶給iPad 10極大的變動。

能用第2代Apple Pencil的iPad，像是iPad Pro、iPad Air 5和iPad mini 6等，可以透過iPad側邊的磁力接點側邊吸附第2代Apple Pencil並充電，也意味著該處有設置相關裝置，不過iPad 10在經iFixit拆解後，發現該處空間已留給鏡頭與影像感測器，無法再容納第2代Apple Pencil磁力接點裝置，換句話說，似乎只能在這2個裝置2選1，也驗證了為什麼iPad 10僅支援第1代Apple Pencil了。

拆解iPad 10（左）機身後，發現與iPad Air 4的內部構造幾乎一模一樣，而原本iPad Air 4右側放置第2代Apple Pencil磁力接點的裝置位置，在iPad 10改放橫向鏡頭裝置（見右側小白點處），似乎沒有空間再放磁力接點的裝置了。（翻攝自iFixit YouTube頻道）
拆解iPad 10（左）機身後，發現與iPad Air 4的內部構造幾乎一模一樣，而原本iPad Air 4右側放置第2代Apple Pencil磁力接點的裝置位置，在iPad 10改放橫向鏡頭裝置（見右側小白點處），似乎沒有空間再放磁力接點的裝置了。（翻攝自iFixit YouTube頻道）

不過該拆解影片引起討論，就有網友認為，「難怪（M2版）iPad Pro沒有改變鏡頭位置」，還稱蘋果工程師如果想要讓iPad 10支援第2代Apple Pencil一定可行，只是看有沒有心而已，提出「鍵盤建議」表示，像是原本「舊相機位置」可以改放第2代Apple Pencil磁力接點的裝置。

iPad 10 iPad Air 蘋果

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