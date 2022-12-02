月薪多少才能買「蘋果全家餐」？網掀戰太窮酸 這裡全套算給你看
不少人以使用蘋果（Apple）設備為榮，甚至用了iPhone、iPad等「蘋果全家餐」，一名網友就好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰，還有網友酸他這樣哪算頂級，「真的是貧窮限制你的想像」。
一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping發文表示，他認為的「蘋果全家餐」是3+1套件，包含平板電腦iPad、手機iPhone、筆電Macbook，以及配件Airpods，未把Apple Watch納入（編輯迷因：明明Apple Watch應該也要算進去），若這樣購買下來價格相當高昂，堪稱是頂級的享受，讓他好奇「月薪多少的人能用Apple（蘋果）全餐？」
該文引起討論，有網友認為「很多月領2～3萬（的人）在買」、「28K爽用」、「學生都全配了好嗎」、「秀蘋果的人就是告訴別人自己很窮」、「敢的話無卡分期下去，26K都買得起。」
但也有人認為「蘋果全家餐」其實不貴，「（是）忠誠度問題，無關經濟能力。」、「薪水分配的問題而已。」、「我的M1（MacBook）比我朋友的Acer跟Asus都還便宜。」、「iPad可以用8年，攤提才多少錢。」並酸原Po「居然覺得這樣（指蘋果全家餐）是頂級，真的是貧窮限制你的想像。」
到底用「今年」且便宜的「蘋果全家餐」要花費多少錢呢？《聯合新聞網》算給你看：
．iPhone 14 128GB（2萬7900元）．iPad 10的64GB Wi-Fi版（1萬4900元）．AirPods Pro 2耳機（7490元）．新款Apple Watch SE（7900元）．M2版的MacBook Air（3萬7900元）
以上5樣皆為今年新出的蘋果設備，總價為9萬6090元，10萬元內就能成為最夯的「蘋果人」。
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