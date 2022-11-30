雷射印表機再見了！Epson在2026年前停售 改以噴墨機種為主

Epson近日宣布，將於2026年以前停售雷射印表機，並且全面轉向噴墨式印表機產品發展，原因在於噴墨機種無論從生產到廢棄流程，都比雷射機種對環境更加友善。

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Epson表示，雷射印表機在整個列印過程需要加熱碳粉，相比噴墨印表機耗電高出85%，加上列印過程也會釋出廢棄碳粉，同時碳粉匣回收更比噴墨印表機使用墨水匣更麻煩，因此計畫在2026年以前全面停售雷射印表機，並且全面轉向噴墨印表機產品發展。

同時，Epson更強調噴墨印表機相比雷射印表機的結構更加簡單，同時在耗材部分也僅需針對短缺墨水匣進行更換，不像雷射印表機必須更換整個碳粉匣，其中更包含感光鼓、定影滾輪等複雜零件，甚至Epson後續更推出可連續供墨、對應大量列印需求的機種，因此認為噴墨印表機在整體使用上對環境影響較小。

其他方面，噴墨印表機因為整體結構相對簡單，因此在生產、維修也相對容易，甚至佔用體積也相對較小，重量也比雷射印表機輕盈許多，在整體運送過程也能降低更高碳排放量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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