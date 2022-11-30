Sony推出行動動作捕捉設備「mocopi」 讓你變成虛擬角色進行直播

先前預告將推出的行動動作捕捉設備，Sony稍早確認將以mocopi為稱，並且可讓使用者透過6組穿戴感測元件，在與手機連接情況下，即可結合虛擬形象外觀進行直播，或是拍攝影片內容。

mocopi本體採用類似蘋果定位裝置AirTag般外觀，同時重量僅8公克，單次充電最長可使用10小時，並且具備IPX5/IPX8等級防水，以及IP6X等級防塵能力，可在一般雨水環境下使用，同時也無須擔心一般生活潑水造成損壞情況。

而一套mocopi總計透過6組感測元件捕捉身體動作，其中包含2組對應手腕、2組對應腳部，以及分別對應頭部與臀部位置追蹤，藉此建構完整的身體骨架資訊，並且能配合手機連動套用虛擬形象外觀，藉此對應線上直播，或是錄製影片內容。

雖然僅透過6組感測元件捕捉概略動作資訊，但可透過演算法及人工智慧方式建立完整、自然的動作表現，並且能配合mocopi Receiver Plugin與第三方軟體串接，包含可對應Unity、MotionBuilder、VMC虛擬動作捕捉及VR Chat等，並且可配合其他軟體輔助，讓捕捉動作更加細緻、自然，甚至可以銜接其他軟體讓角色表情更加豐富，或是與台詞連動自然嘴型。

目前mocopi主要搭配Sony旗下Xperia 1、Xperia 5機種，同時也支援蘋果iPhone機種使用，未來也會繼續增加更多支援手機款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦