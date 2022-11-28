蘋果AirPods Pro 2仍沒支援「無損音質」 工程師曝這關鍵…果粉接受嗎

蘋果（Apple）的AirPods Pro 2在9月已推出，台灣於11月初開賣，但不少果粉失望AirPods Pro 2未支援「無損音質」功能，關於該點也讓蘋果工程師出面說明原因。

AirPods Pro 2此次最大改變搭載H2晶片，降噪效能上提升2倍，還有「適應性通透模式」可將將警笛或電動工具等嘈雜噪音的強度降到最低，以及可根據自身頭型打造的「個人化空間音訊」，耳機柄也進化成觸控控制，充電盒還具備U1晶片，並有揚聲器與掛繩孔，可透過「尋找」App找到確切位置。

不過Apple Music支援「無損音質（保真壓縮，Apple Lossless Audio Codec，ALAC）」，但所有的AirPods系列卻沒支援該功能。外媒報導，蘋果工程師Esge Andersen表示，AirPods Pro 2之所以未支援無損音質，是因為仍有其他方式可以在不變動AirPods音頻編碼器下提升音質，而高音質固然重要，但也要維持耳機的可靠性，因此仍繼續採用AAC編碼模式。

他表示，AirPods Pro 2重新設計耳機麥克風和通風孔的位置，強化氣流引導，讓高低音呈現更佳完美，目標是要把AirPods Pro 2當成「可以放在口袋裡的AirPods Max」，打造成頂級的藍牙耳機。這些說法也讓未來的AirPods系列是否會支援「無損音質」留下變數，就看果粉埋不埋單了。

蘋果AirPods的「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。（歐新社）

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