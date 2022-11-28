LG Display打造薄型化擴音喇叭元件 重量僅40克、3D音效沉浸感更讚

除了打造可延展、伸縮的軟性顯示面板，LG Display稍早以其技術，結合世界級音訊公司旗下技術，打造一款薄型化的擴音喇叭元件，可直接套用在任何車款，並且降低佔用車內空間比例，同時也能對應豐富的3D音效沉浸聽感。

此外，此套擴音喇叭尺寸僅15 x 8.9平方公分，整體重量僅有40公克，分別可用於儀錶、中柱、車椅頭枕等位置，同時也不會因此影響音質呈現效果。

LG Display並未透露其合作公司名稱，但強調在此擴音喇叭設計取消傳統的動圈、磁鐵系統與共鳴空間設計，改以類膜揚聲系統形式設計，並且能搭配顯示面板或車身飾板等部件些微振動，進而產生聲音。

而類似技術，LG Display之前也曾用於其電視產品，具體細節則預計會在接下來的CES 2023期間展示，最快會在2023年上半年應用在市售產品，沒意外應該會在LG電視產品，或是車載應用產品看見相關設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦