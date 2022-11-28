LG Display打造薄型化擴音喇叭元件 重量僅40克、3D音效沉浸感更讚
除了打造可延展、伸縮的軟性顯示面板，LG Display稍早以其技術，結合世界級音訊公司旗下技術，打造一款薄型化的擴音喇叭元件，可直接套用在任何車款，並且降低佔用車內空間比例，同時也能對應豐富的3D音效沉浸聽感。
此外，此套擴音喇叭尺寸僅15 x 8.9平方公分，整體重量僅有40公克，分別可用於儀錶、中柱、車椅頭枕等位置，同時也不會因此影響音質呈現效果。
LG Display並未透露其合作公司名稱，但強調在此擴音喇叭設計取消傳統的動圈、磁鐵系統與共鳴空間設計，改以類膜揚聲系統形式設計，並且能搭配顯示面板或車身飾板等部件些微振動，進而產生聲音。
而類似技術，LG Display之前也曾用於其電視產品，具體細節則預計會在接下來的CES 2023期間展示，最快會在2023年上半年應用在市售產品，沒意外應該會在LG電視產品，或是車載應用產品看見相關設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言