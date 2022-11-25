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太太好吃驚！「全自動料理機」懶人上菜太方便 網友大讚但指有1缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廠商推出只要做好設定，就能自動料理的家電。圖擷自youtube
日本廠商推出只要做好設定，就能自動料理的家電。圖擷自youtube

現代人生活忙碌，往往下班之後，也沒空自己下廚料理。但若是長期出門外食，不只花費較昂貴，且容易有營養均衡不佳的困擾。最近有日本廠商，就看準了這個商機，推出能夠「自動料理」的神奇鍋具，引起網上一陣話題。

根據日本媒體「grape」報導，日本居家用品廠商「IRIS OHYAMA 愛麗思歐雅瑪」，推出一款名為「CHEF DRU」全自動料理鍋。這個鍋具主打只要放入食材，並且調好設定按鈕之後，機器就能透過自動旋轉加熱，來完成理想的美食。

愛麗思歐雅瑪在社群網站上分享一系列影片，示範如何使用CHEF DRU來完成料理。無論是炒什錦、義大利麵、麻婆豆腐、炸雞塊，甚至是將草莓做成草莓醬，都難不倒這款神奇料理鍋。使用者可以一邊做其他事情，一邊等菜色自己完成。

網友們也紛紛表示「拿來炸東西很不錯耶，有蓋子不用擔心油會亂噴。」、「用乾的義大利麵也能做嗎」、「廠商有夠天才」、「其實不少餐廳都有使用這種鍋喔！沒想到還有出家庭號的。」、「真的很方便，特別是還要帶小孩的時候。」、「豆腐都沒碎耶」、「只可惜價格太貴了」。

根據家電零售商友都八喜BIC CAMERA等連鎖電器零售商網站顯示，「CHEF DRU」目前定價為69430日幣（約相當於新台幣15059元）。

日本 下廚

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