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Seagate推出以「路克天行者」、「達斯維達」及「韓索羅」為主題的Firecuda系列外接硬碟

聯合新聞網／ 楊又肇

先前以Firecuda系列外接硬碟打造多款聯名版本之後，Seagate稍早再次宣布推出以「路克天行者」 (Luke Skywalker)、「達斯維達」 (Darth Vader)，以及「韓索羅」 (Han Solo)為主題的收藏版硬碟。

三款以《星際大戰》系列電影登場英雄與惡棍角色打造的收藏版硬碟，分別以強烈藍燈光詮釋「路克天行者」所代表的勇氣，並且以烈焰紅燈光詮釋「達斯維達」的強大力量，並且透過千年鷹號白燈光象徵「韓索羅」的意氣風發，同時三款硬碟依然可以自訂RGB燈效。

而本身採用的FireCuda外接硬碟，同樣提供2TB儲存容量，並且相容於Windows PC、Mac，同時也能用於PlayStation及Xbox，藉此對應一般日常生活資料儲存，或是用於遊戲資料備份，至於連接介面則採用USB 3.2 Gen 1。

另外，硬碟本身也提供3年有限保固，以及3年Rescue Data Recovery Services資料救援服務，三款硬碟都將在2023年1月於特定通路提供銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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