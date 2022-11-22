開賣了！M2版iPad Pro「至少等2週才到貨還漲價」 果粉：M1版還是最香

蘋果官網於10月18日晚間突襲式發表M2版iPad Pro、入門款第10代iPad等新品；時隔1個月後，iPad新品終於在今（22）日上架開賣了！

M2版iPad Pro的外型、鏡頭、尺寸大小、重量皆與前代相同，唯一不同則是升級至M2晶片，且具備8核心CPU、提升最高15%效能；另新增第二代Apple Pencil懸浮功能，可在距顯示器上方1.2公分時被偵測，便可更精準地進行繪畫工作。

M2版iPad Pro今（22）日正式開賣。圖擷取自蘋果官網 M2版iPad Pro支援第二代Apple Pencil懸浮功能。圖擷取自蘋果官網

果粉們最關心的售價部分，M2版11吋iPad Pro行動網路版為3萬2900元起，12.9吋iPad Pro行動網路版則為4萬2900元起，M2版皆較前代（M1版）貴了至少3000元以上。

iPad 10今（22）日也同步開賣。蘋果提供

第10代iPad推出藍、粉、黃、銀新顏色，顯示器較前代10.2吋稍大、升級至10.9吋，並採用A14晶片、主鏡頭升級至1200萬畫素，前置鏡頭畫素相同，但改為橫向超廣角設計；其中，最大改變則是接頭由Lightning改為Type-C，且支援5G，在售價部分，入門款iPad 10定價則較前代（iPad 9）貴了至少4000元以上。

有網友在PTT分享上述兩款產品正式開賣的消息，但目前僅可訂購行動網路版本，想要WiFi版本的果粉們還要再等等，原PO也實測在開賣第一天訂購，需等到12月7至14日才到貨，相當於在首日訂購就至少要等上2至3週。

消息一出，果粉們紛紛聞訊趕來，在下方留言表示「很好看啊！」、「快賣！我要（Apple Pencil）懸浮功能」、「都開賣了，還要12月才能拿...」，但也有人透露心聲，直言「還是M1版比較香」、「我在發表會當晚直接買了一台漲價前的iPad Pro M1」、「舊版的M1很香，可惜貨好少」、「iPad 10等好久，但一發表就直接買了iPad 9給小孩」、「一台要3萬2000塊…不如直接買Macbook」。

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