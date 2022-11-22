果粉購買前先想想！蘋果「似乎忘記更新」的5項產品 這款4年未翻新了

不少3C產品都有定期更新的模式，以蘋果（Apple）為例，iPhone年年都會出新機。不過蘋果目前有5項產品週期似乎已到了「應該更新、出新產品」的邊緣了，《聯合新聞網》整理5項名單，好讓果粉購買前可以再想一想。

1. iMac

推出日期：2021年6月（台灣開賣）

M1版的24吋iMac推出至今已超過1年5個月。（翻攝自蘋果官網）

M1版的24吋iMac推出至今已超過1年5個月，當時大改版iMac外型並搭配7種顏色讓不少果粉印象深刻，不過現在蘋果已在MacBook上推出M2晶片，相較之下M1版的24吋iMac似乎有些「過時」。

但據外媒報導，新的iMac最快2023年底推出，很可能不會搭載M2晶片，將會一次直升至M3，成為首款搭載M3系列的Mac之一。

2. AirPods Max

推出日期：2020年12月（台灣開賣）

AirPods Max推出至今竟快2年沒有「新作」。（翻攝自蘋果官網）

做為AirPods系列最貴、要價1萬7990元的藍牙耳機AirPods Max，推出至今竟快2年沒有「新作」，一旁的AirPods Pro也已出新款AirPods Pro 2，不僅搭載更新的H2晶片、耳柄可觸控控制、藍牙5.3技術、IPX4抗汗抗水功能等，且價格比舊款更便宜500元，相較之下AirPods Max真的有些沒落。

外媒報導，蘋果似乎沒有積極地推出AirPods Max 2，無法得知「AirPods Max 2」相關細節，但依照蘋果每年都會出一款新AirPods系列產品，明（2023）年說不定可以見到AirPods Max 2的誕生。

AirPods Max推出至今竟快2年沒有「新作」。（翻攝自蘋果官網）

3. 入門款Mac Mini

推出日期：2020年12月（台灣開賣）

入門款Mac Mini至今也近2年未出新款，跟24吋iMac相似，搭載M1版本算是「已過時」，原本外傳蘋果今年將推出M2版的Mac Mini，但被M1 Max和M1 ULTRA版的Mac Studio殺出重圍取代，若要見到M2版的Mac Mini，外媒認為該機種仍在籌備中，2023年才有希望登場。

入門款Mac Mini至今也近2年未出新款，跟24吋iMac相似，搭載M1版本算是「已過時」。（翻攝自蘋果官網）

4. Mac Pro

推出日期：2019年6月

第3代Mac Pro仍然使用Intel晶片，也是唯一沒有採用M系列晶片的Mac機種。（翻攝自蘋果官網）

蘋果自主研發A系列（用在iPhone上）、M系列晶片，已獲得不少成功，但第3代Mac Pro仍然使用Intel晶片，也是唯一沒有採用M系列晶片的Mac機種，不少果粉敲碗頂級的Mac Pro能推出搭載M晶片的版本，但現在有了Mac mini和 Mac Studio，Mac Pro的定位和大小似乎顯得有點尷尬。

不過外媒認為，隨著M1 Max和M1 ULTRA版的Mac Studio推出，可能會讓蘋果針對Mac Pro再創造更頂級硬體設備，未來很可能會將Mac Pro配置「M2 Ultra」或「M2 Extreme」2種晶片選項，供果粉選擇。

5. Intel版Mac Mini

推出日期：2018年10月

高階款Mac Mini搭載Intel版不僅已推出4年，價格還比新一點的「入門級」M1版Mac Mini貴上1萬1000元，而蘋果認真研發自主晶片的背後，也是想取代Intel版本的Mac系列。外媒認為蘋果亟需更新高階版的Mac Mini，傳出未來推出的Mac Mini版本會採取入門級的「M2版」和高階款的「M2 Pro版」一起進行。

高階款Mac Mini搭載Intel版已推出4年，外媒認為蘋果亟需更新高階版的Mac Mini，傳出未來推出的Mac Mini版本會採取入門級的「M2版」和高階款的「M2 Pro版」一起進行。（翻攝自蘋果官網）

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