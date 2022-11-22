微軟將終止支援Surface Go LTE 不再提供韌體更新

Microsoft 微軟在 2018 年 11 月推出 Surface Go LTE 版本，目前仍然有許多使用者使用，但根據外媒報導微軟將終止 Surface Go LTE 的官方支援，從即日起不再提供韌體和驅動更新。

Surface Go 是 10 吋的二合一筆電，是 Surface 系列的入門機種，在 2018 年 7 月 10 日推出。搭載 Windows 10 Home，500 萬畫素視訊鏡頭、紅外線網路攝影機，機身上還有一個 800 萬畫素的網路攝影機，內建 NFC 晶片和支援1 65° 旋轉的支架。螢幕部分採用康寧大猩猩第三代 1800 × 1200 顯示螢幕，並且內建 Intel Pentium Gold 處理器 4415Y 和 Intel HD Graphics 615 GPU，至於內建儲存空間則有 64GB、128GB 兩種選擇。

圖片及資料來源：neowin

根據外媒報導，微軟針對 Surface 系列提供 4 年韌體更新，也剛好 Surface Go LTE 正好已經過了 4 年，因此為微軟不再提供韌體和驅動更新。

不過，由於 Windows 更新與韌體更新是分開的，也因此即使 Surface Go LTE 終止支援，但仍然將提供 Windows 10 的作業系統更新、修復錯誤和增加新功能。

除了 Surface Go 將終止支援外，據外媒報導 Surface 系列的 Surface Laptop 2 也即將在 2022 年12 月27 日終止支援。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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