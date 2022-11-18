快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果Apple Watch藏新救命功能 可挖出這項「無症狀」病情成生存契機

聯合新聞網／ 綜合報導
有國外研究發現，Apple Watch的心電圖可以檢測出「左心室功能障礙」等心臟異常。（攝影／聯合新聞網）
有國外研究發現，Apple Watch的心電圖可以檢測出「左心室功能障礙」等心臟異常。（攝影／聯合新聞網）

《聯合新聞網》曾報導不少蘋果（Apple）的Apple Watch在國外的「救人事蹟」，連台灣都有網友因蘋果手錶得知母親「脈搏只剩40」而趕緊就醫。現在有國外研究發現，Apple Watch的心電圖還能發現更多看不見的危機，對病患來說是一大福音。

世界各地醫學人員不斷發現Apple Watch拯救生命的新方法。據《9to5mac》報導，梅奧診所（Mayo Clinic）研究人員的一項研究發現，Apple Watch的心電圖可以檢測出「左心室功能障礙」等心臟異常狀況，據馬偕紀念醫院小兒心臟科醫師陳銘仁提供的資訊顯示，左心室為心臟最有力的腔室，可輸送新鮮的血液經瓣膜至大動脈─主動脈，再進入身體。

2020年，蘋果的「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材(SaMD)的Class II軟體，因此可透過Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」App，直接在手腕上測量心電圖。（翻攝自蘋果官網）
2020年，蘋果的「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材(SaMD)的Class II軟體，因此可透過Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」App，直接在手腕上測量心電圖。（翻攝自蘋果官網）

外媒報導指出，及早診斷出「左心室功能障礙」成為非常重要之事。不過，梅奧診所提到，若左心室功能出現異常，通常因「無症狀」的關係很難被發現，而左心室功能障礙通常伴隨著「鬱血性心衰竭（Congestive heart failure，又稱充血性心臟衰竭）」，更可能導致多種心臟疾病。

研究表示，透過人工智慧運算Apple Watch的心電圖，可檢測出低EF（Ejection Friction，射血分數）的患者，而EF若低於正常水平，可能出現心臟衰竭跡象，也因Apple Watch能夠識別出無症狀的「左心室功能障礙」患者，成為病患生存契機。該研究還大讚智慧型手錶在數位健康及遠距健康監控的潛力才正要展開。

蘋果 Apple Watch

延伸閱讀

Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40

回訊息速度＝對方愛不愛我？他喊重點放錯而是這行徑 眾人超認同

12歲女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症侵襲全身及時救命

「我本來應該死了」 醫師驚呼Apple Watch救了他一命

相關新聞

蘋果Apple Watch藏新救命功能 可挖出這項「無症狀」病情成生存契機

《聯合新聞網》曾報導不少蘋果（Apple）的Apple Watch在國外的「救人事蹟」，連台灣都有網友因蘋果手錶得知母親「脈搏只剩40」而趕緊就醫。現在有國外研究發現，Apple Watch的心電圖還能發現更多看不見的危機，對病患來說是一大福音。

百元塑膠椅DIY就能變輪椅！8步驟只花1小時就能完成

對於殘障人士、不良於行、生病的人，輪椅輔具可以協助讓他們行動自如，但是光是一部新的傳統輪椅價格至少就要數千元起跳，不是每個家庭都能負擔得起，因此非營利人道主義組織 Free Wheelchair Mission 研發把五金百貨就能買到的百元塑膠椅變成簡易輪椅「GEN 1」，即使是一般家庭也能輕鬆負擔。

想買蘋果耳機AirPods 3苦惱不能試戴 內行人曝這管道「終極最佳解」

買東西最怕產品不適合自己了！一名網友表示，最近想購買蘋果（Apple）的AirPods 3但發現無法試戴，詢問網友們有什麼方法才能得知該產品是否適合自己的耳型，引起許多內行人回應。

實測好傻眼／喊Apple Watch Siri狂被iPhone「搶答」 內行人曝他誤做這事

連蘋果裝置都要玩綜藝節目哏的「搶答遊戲」嗎？一名網友表示，日前老婆使用Apple Watch 8時，發現向Siri喊話時，「手機都（會）一直搶答」，讓他感到錯亂，認為蘋果（Apple）手錶是否出現問題，引起熱議，網友笑稱蘋果「好淘氣」。

Razer也搶市！推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro

在Sony自行打造的DualSense Edge控制器將於明年1月正式上市，Razer也宣布針對PlayStation 5推出可客製化按鍵配置的高階控制手把Wolverine V2 Pro。

Sony宣布在台推出以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue真無線耳機

日前宣布響應海洋保護行動，以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue (地球藍)，今日 (11/15)由Sony宣布在台推出，建議售價為新台幣5590元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。