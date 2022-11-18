蘋果Apple Watch藏新救命功能 可挖出這項「無症狀」病情成生存契機

《聯合新聞網》曾報導不少蘋果（Apple）的Apple Watch在國外的「救人事蹟」，連台灣都有網友因蘋果手錶得知母親「脈搏只剩40」而趕緊就醫。現在有國外研究發現，Apple Watch的心電圖還能發現更多看不見的危機，對病患來說是一大福音。

世界各地醫學人員不斷發現Apple Watch拯救生命的新方法。據《9to5mac》報導，梅奧診所（Mayo Clinic）研究人員的一項研究發現，Apple Watch的心電圖可以檢測出「左心室功能障礙」等心臟異常狀況，據馬偕紀念醫院小兒心臟科醫師陳銘仁提供的資訊顯示，左心室為心臟最有力的腔室，可輸送新鮮的血液經瓣膜至大動脈─主動脈，再進入身體。

2020年，蘋果的「心電圖」App已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材(SaMD)的Class II軟體，因此可透過Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」App，直接在手腕上測量心電圖。（翻攝自蘋果官網）

外媒報導指出，及早診斷出「左心室功能障礙」成為非常重要之事。不過，梅奧診所提到，若左心室功能出現異常，通常因「無症狀」的關係很難被發現，而左心室功能障礙通常伴隨著「鬱血性心衰竭（Congestive heart failure，又稱充血性心臟衰竭）」，更可能導致多種心臟疾病。

研究表示，透過人工智慧運算Apple Watch的心電圖，可檢測出低EF（Ejection Friction，射血分數）的患者，而EF若低於正常水平，可能出現心臟衰竭跡象，也因Apple Watch能夠識別出無症狀的「左心室功能障礙」患者，成為病患生存契機。該研究還大讚智慧型手錶在數位健康及遠距健康監控的潛力才正要展開。

商品推薦