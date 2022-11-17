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想買蘋果耳機AirPods 3苦惱不能試戴 內行人曝這管道「終極最佳解」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想買全新蘋果耳機AirPods 3，但發現店家不給試戴，擔憂不合耳型而白買，詢問網友是否有方法解決此問題。（翻攝自蘋果官網）
一名網友想買全新蘋果耳機AirPods 3，但發現店家不給試戴，擔憂不合耳型而白買，詢問網友是否有方法解決此問題。（翻攝自蘋果官網）

買東西最怕產品不適合自己了！一名網友表示，最近想購買蘋果（Apple）的AirPods 3但發現無法試戴，詢問網友們有什麼方法才能得知該產品是否適合自己的耳型，引起許多內行人回應。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，自己的耳機因不明原因無法充電，也不打算維修，考慮換蘋果的藍牙耳機AirPods 3，「音質的部分知道大概不能太期待，但看網路上很多評鑑都說很吃耳型。」擔憂無法舒適地佩戴而白買，也發現2年前別的網友表示，因疫情關係不給試戴耳機。如今2年過去了，詢問網友是否現在有店家可以開放試戴試聽呢？

蘋果藍牙耳機AirPods系列目前有4款可選擇，都能透過蘋果官網購買，不適合也可在14天內申請退貨。（翻攝自蘋果官網）
蘋果藍牙耳機AirPods系列目前有4款可選擇，都能透過蘋果官網購買，不適合也可在14天內申請退貨。（翻攝自蘋果官網）

該文引起不少網友討論，有相關經驗的網友表示，「（蘋果）直營店可以試」、「Costco買回家適用90天喔，可以去任何場景試試看。」不過有網友提到，蘋果直營店至今仍因疫情關係無法試戴，「一個月前在101（直營）店問過不行」，當下也沒有展示機，但蘋果店員阿莎力建議「可以去官網訂，不合再退就好。」成為最佳解。

依蘋果官網表示，退貨規定皆依據「Apple銷售及退款政策」，若為符合退貨條件的產品，可在收到產品的14天內退回產品，或是直接到蘋果直營店申請退貨，要記得準備好發票才能進行退貨。

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