實測好傻眼／喊Apple Watch Siri狂被iPhone「搶答」 內行人曝他誤做這事

連蘋果裝置都要玩綜藝節目哏的「搶答遊戲」嗎？一名網友表示，日前老婆使用Apple Watch 8時，發現向Siri喊話時，「手機都（會）一直搶答」，讓他感到錯亂，認為蘋果（Apple）手錶是否出現問題，引起熱議，網友笑稱蘋果「好淘氣」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，老婆日前使用Apple Watch 8，發現「叫Siri（Hey Siri，或嘿 Siri）時，都是手機（iPhone）在回答。」連手機放在房間，她站在門口把手抬起來對著手錶說話，iPhone仍一直搶答。而老婆回應，她剛拿到Apple Watch 8時並不會這樣，不曉得是否為手錶開通「行動網路」後就有此問題，也連帶影響他是否要買Apple Watch Ultra的意願，希望能請網友解惑。

抬到嘴巴免說「Hey Siri」可啟動？

該文引起不少網友討論，網友開玩笑表示，根本變成「搶答遊戲」、「（蘋果）好淘氣」、「請他們數到3再答，搶答屬於醜一行為。」、「（iPhone是個）好學生」、「我也會這樣所以我把手機平板的都關了。」

不過有內行人表示，原Po老婆的動作可能錯誤了，會不小心「一直讓iPhone搶答」的原因在於抬手喚醒Apple Watch、或把手錶抬到嘴巴時「不用講Hey Siri」，「直接說要做什麼就好，這樣別的裝置怎麼可能會搶答？」像是iPhone或iPad等其他蘋果的裝置才需要先呼叫「Hey Siri」才有反應，也因此原Po的老婆不斷用「Hey Siri」才導致如此。

教你怎麼開啟Apple Watch Siri相關功能

蘋果官網也有針對Apple Watch的Siri功能進行教學，表示若想要向Siri提出要求，可以用以下方式：

．抬起手腕與Apple Watch自然對話。．還是可說「嘿 Siri」，並表達自己的需求。．點一下Siri錶面上的Siri按鈕。．按住數位錶冠直到你看到聆聽指示符號，並說出要求。 蘋果Apple Watch Siri相關功能設定。（製圖／聯合新聞網）

若發現上述方法未成功，或許可能是不小心將功能關閉了，相關功能的開啟／關閉設定如下：

．抬起手腕：請至Apple Watch裡（或iPhone）的「設定」App→點選Siri→開啟／關閉「抬起說話」。．嘿 Siri：請至Apple Watch裡（或iPhone）的「設定」App→點選Siri→開啟／關閉「聆聽嘿 Siri」。．按下數位錶冠叫Siri：請至Apple Watch裡（或iPhone）的「設定」App→點選Siri→開啟／關閉「按下數位錶冠」。

實測「抬起說話」功能 成功率竟0%

不過，經《聯合新聞網》實測，「抬起說話」功能如同網友所述相當不實用，試用10次都未成功，但改在手錶上喊「嘿 Siri」直接可以使用，「抬起說話」功能還需要加加油。而該名網友回應最後如何解決「手機Siri搶答問題」，表示「後來重開手錶就好了」，讓他超級傻眼。

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