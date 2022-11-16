Razer也搶市！推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro
在Sony自行打造的DualSense Edge控制器將於明年1月正式上市，Razer也宣布針對PlayStation 5推出可客製化按鍵配置的高階控制手把Wolverine V2 Pro。
Wolverine V2 Pro不僅可用於PlayStation 5，同樣也能對應PC裝置使用，建議售價為249.99美元，而台灣市場售價則是新台幣8490元，預計會在今年底出貨。
跟DualSense Edge控制器一樣，Wolverine V2 Pro也採類比搖桿可拆換設計，本身則是透過磁吸方式固定，而Razer在此款控制手把的背面配置4組自定義按鍵，而左右扳機按鍵則是各增加一組自定義按鍵，讓使用者能針對需求設定對應按鍵功能。
若要設定自定義按鍵所對應功能，則必須透過藍牙與手機等裝置連接，並且透過app進行設定。至於控制手把本身支援無線及有線使用方式，並且能透過背面撥鍵進行切換，同時控制手把也能直接連接有線耳機，至於按鍵部分則是降低壓按觸發行程，藉此對應更敏捷的操作體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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