快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

Razer也搶市！推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro

聯合新聞網／ 楊又肇

在Sony自行打造的DualSense Edge控制器將於明年1月正式上市，Razer也宣布針對PlayStation 5推出可客製化按鍵配置的高階控制手把Wolverine V2 Pro。

Wolverine V2 Pro不僅可用於PlayStation 5，同樣也能對應PC裝置使用，建議售價為249.99美元，而台灣市場售價則是新台幣8490元，預計會在今年底出貨。

跟DualSense Edge控制器一樣，Wolverine V2 Pro也採類比搖桿可拆換設計，本身則是透過磁吸方式固定，而Razer在此款控制手把的背面配置4組自定義按鍵，而左右扳機按鍵則是各增加一組自定義按鍵，讓使用者能針對需求設定對應按鍵功能。

若要設定自定義按鍵所對應功能，則必須透過藍牙與手機等裝置連接，並且透過app進行設定。至於控制手把本身支援無線及有線使用方式，並且能透過背面撥鍵進行切換，同時控制手把也能直接連接有線耳機，至於按鍵部分則是降低壓按觸發行程，藉此對應更敏捷的操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台幣

延伸閱讀

Razer推出新款Naga V2 Pro滑鼠 同步揭曉Naga V2 HyperSpeed滑鼠

糾結該不該等新機？iPhone 15八大謠傳特色整理

Pokémon寶可夢、SPY x FAMILY聯名服飾接力登場 挑對時間入手更划算！

PlayStation VR2台灣售價、10款新遊戲大公開 11月15日開放預購

相關新聞

想買蘋果耳機AirPods 3苦惱不能試戴 內行人曝這管道「終極最佳解」

買東西最怕產品不適合自己了！一名網友表示，最近想購買蘋果（Apple）的AirPods 3但發現無法試戴，詢問網友們有什麼方法才能得知該產品是否適合自己的耳型，引起許多內行人回應。

實測好傻眼／喊Apple Watch Siri狂被iPhone「搶答」 內行人曝他誤做這事

連蘋果裝置都要玩綜藝節目哏的「搶答遊戲」嗎？一名網友表示，日前老婆使用Apple Watch 8時，發現向Siri喊話時，「手機都（會）一直搶答」，讓他感到錯亂，認為蘋果（Apple）手錶是否出現問題，引起熱議，網友笑稱蘋果「好淘氣」。

Razer也搶市！推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro

在Sony自行打造的DualSense Edge控制器將於明年1月正式上市，Razer也宣布針對PlayStation 5推出可客製化按鍵配置的高階控制手把Wolverine V2 Pro。

Sony宣布在台推出以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue真無線耳機

日前宣布響應海洋保護行動，以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue (地球藍)，今日 (11/15)由Sony宣布在台推出，建議售價為新台幣5590元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。