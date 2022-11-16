Sony宣布在台推出以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue真無線耳機

日前宣布響應海洋保護行動，以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue (地球藍)，11月15日由Sony宣布在台推出，建議售價為新台幣5590元。

LinkBud S Earth Blue配色款式採用回收材質，打造如同地球般的藍色大理石紋路，藉此呼應先前提出2050年以前實現零碳排放目標。

功能部分，LinkBud S Earth Blue配色款式與標準款設計維持相同規格，但配合此次推出耳機，Sony表示將在日本及歐洲地區銷售LinkBud S所得部分收入捐贈給國際環保組織，透過實體行動響應海洋保護。

此外，Sony也宣布日前推出的標準款LinkBud S，以及此次推出的LinkBud S Earth Blue，都可從11月釋出韌體更新，獲得藍牙LE Audio的多點連結功能，藉此更方便在不同載具上切換使用耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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