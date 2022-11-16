聽新聞
test
0:00 / 0:00
Sony宣布在台推出以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue真無線耳機
日前宣布響應海洋保護行動，以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue (地球藍)，11月15日由Sony宣布在台推出，建議售價為新台幣5590元。
LinkBud S Earth Blue配色款式採用回收材質，打造如同地球般的藍色大理石紋路，藉此呼應先前提出2050年以前實現零碳排放目標。
功能部分，LinkBud S Earth Blue配色款式與標準款設計維持相同規格，但配合此次推出耳機，Sony表示將在日本及歐洲地區銷售LinkBud S所得部分收入捐贈給國際環保組織，透過實體行動響應海洋保護。
此外，Sony也宣布日前推出的標準款LinkBud S，以及此次推出的LinkBud S Earth Blue，都可從11月釋出韌體更新，獲得藍牙LE Audio的多點連結功能，藉此更方便在不同載具上切換使用耳機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言