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Razer推出新款Naga V2 Pro滑鼠 同步揭曉Naga V2 HyperSpeed滑鼠

聯合新聞網／ 楊又肇

除了推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro，Razer更針對MMO (多人線上角色扮演)遊戲遊玩需求推出新款Naga V2 Pro滑鼠，同樣採用可拆換側面配件設計，讓使用者能依照不同遊戲需求更換對應2組、6組或12組的按鍵配置模組，分別可對應多達22種自定義操作模式，以及19種可自定義按鍵設定。

此外，Naga V2 Pro滑鼠更搭載HyperScroll Pro滾輪設計，可對應6種不同滾動模式，以及1種客製化設定，並且搭載高達99.8%準確率的Focus Pro 30K光學定位元件，可對應每秒移動達750吋的速度，以及高達70G加速度表現，另外也能針對自桌面抬起滑鼠的定位校正功能，分別支援有線、HyperSpeed無線，以及藍牙低功耗連接模式。

而由於模組化配件設計，此款滑鼠是以多數右撇子使用需求打造，操作設定更可透過內建記憶體存放多達4組備用，以及1組當前使用設定。至於在無線使用模式下，電池約可對應150小時使用時間，而透過藍牙連接時，則可對應300小時使用時間。

至於Razer同步推出的Naga V2 HyperSpeed滑鼠則是搭載多達22種自定義操作模式，以及19種可自定義按鍵設定的設計，並未像Naga V2 Pro提供可拆換使用模式，而滾輪也僅對應HyperScroll技術，但同要採用Focus Pro 30K光學定位元件。

建議售價方面，Naga V2 Pro滑鼠將以179.99美元價格銷售，預計從11月開始於Razer官網、實體門市，以及合作通路銷售，而Naga V2 HyperSpeed滑鼠則以99.99美元價格銷售，但僅透過Razer實體門市與合作通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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