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Ricoh Image更新入門數位單眼機種Pentax KF 換上新款感光元件

聯合新聞網／ 楊又肇

Ricoh Image宣布推出新款入門數位單眼機種Pentax KF，機身設計延續2019年推出的K-70，並且換上無低通濾鏡設計的2420萬畫素、APS-C片幅設計的CMOS感光元件，另外也加入Pentax品牌旗下SR元件防震技術，對應4.5級震動修正與、自動水平補正功能。

其他功能，更包含機身內即可完成的真實解像系統，透過感光元件位移拍攝，藉此讓每組畫素都能填入RGB資訊，藉此讓相同解析度下的影像色彩細膩度提升，藉此增加自然色彩表現。

另外，在14種濾鏡效果中，Pentax KF加入60年代及70年代拍攝風格的「里び」 (Satobi)模式，以及「銀残し」 (Silver Leave)與「クロスプロセス」 (Cross Process)等濾鏡效果，而搭配特定鏡頭更可啟動「加点」 (Katen)及「九州」 (Kyushu)特殊拍攝濾鏡。

機身則採用與K-70相似設計，採用雙電子轉盤介面、內建彈跳閃光燈、機身對應防塵防滴，以及零下10度耐候特性，另外也採用玻璃五稜鏡打造的光學觀景窗，對應100%是也範圍與0.95倍放大，並且配置外掀式的三軸3吋顯示螢幕，另外也配合O-GPS2 天文天體攝影配件進行星軌追蹤拍攝。

目前Pentax KF單機身建議售價為12萬日圓，搭配18-55WR變焦鏡的組合售價為14萬日圓，分別提供標準黑色，以及官方通路限定銷售的白色與金屬藍配色款式，僅各限量銷售700台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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