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微軟開始在美國境內向一般消費者、第三方維修業者提供Surface系列機種更換用零件

聯合新聞網／ 楊又肇

在向iFixit提供聲明內容中，微軟表示將從2023年上半年開始，將向一般消費者、第三方維修業者提供Surface系列機種更換用零件，並且將與主要零售業者合作，藉此擴大Surface系列機種在美國境內維修便利性。

雖然在此之前，微軟就已經與iFixit合作，藉由提供經認證的維修工具，讓第三方維修業者能更方便拆解Surface系列機種，方便進行後續維修工作，此次宣布消息則是進一步提供官方認證更換零件，讓一般消費者、第三方維修業者可以更容易進行維修。

微軟近期持續強調其Surface系列機種容易維修特性，並且強調藉由更方便拆換零件，讓Surface系列機種使用年限可以進一步拉長，進而降低對環境產生影響情況。包含今年推出的Surface Pro 9，以及過往推出的Surface Laptop 3、Surface Pro X等機種也都有相當容易拆解維修特性。

而此次在蘋果、三星等業者之後加入提供官方認證零件，主要也是呼應美國政府目前推動的3C產品維修權，同時也能藉由提高產品可維修性，或是增加產品零件可回收性，藉此減少遭他人批評不環保的問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 3C

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