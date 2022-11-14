微軟開始在美國境內向一般消費者、第三方維修業者提供Surface系列機種更換用零件
在向iFixit提供聲明內容中，微軟表示將從2023年上半年開始，將向一般消費者、第三方維修業者提供Surface系列機種更換用零件，並且將與主要零售業者合作，藉此擴大Surface系列機種在美國境內維修便利性。
雖然在此之前，微軟就已經與iFixit合作，藉由提供經認證的維修工具，讓第三方維修業者能更方便拆解Surface系列機種，方便進行後續維修工作，此次宣布消息則是進一步提供官方認證更換零件，讓一般消費者、第三方維修業者可以更容易進行維修。
微軟近期持續強調其Surface系列機種容易維修特性，並且強調藉由更方便拆換零件，讓Surface系列機種使用年限可以進一步拉長，進而降低對環境產生影響情況。包含今年推出的Surface Pro 9，以及過往推出的Surface Laptop 3、Surface Pro X等機種也都有相當容易拆解維修特性。
而此次在蘋果、三星等業者之後加入提供官方認證零件，主要也是呼應美國政府目前推動的3C產品維修權，同時也能藉由提高產品可維修性，或是增加產品零件可回收性，藉此減少遭他人批評不環保的問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言