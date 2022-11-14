微軟開始在美國境內向一般消費者、第三方維修業者提供Surface系列機種更換用零件

除了推出高階可自定義的PlayStation 5控制手把Wolverine V2 Pro，Razer更針對MMO (多人線上角色扮演)遊戲遊玩需求推出新款Naga V2 Pro滑鼠，同樣採用可拆換側面配件設計，讓使用者能依照不同遊戲需求更換對應2組、6組或12組的按鍵配置模組，分別可對應多達22種自定義操作模式，以及19種可自定義按鍵設定。

2022-11-14 07:55