光陽宣布以11/11作為其環境友好日，推出四款「環境友好」車款
近期宣布針對電動車推出諸多購車與騎乘用電優惠，並且在米蘭車展宣布將Ionex車款帶到歐洲境內12個國家地區，更與義大利車廠MV Agusta合作，以Ionex S7為基礎打造名為Ampelio的車款，光陽今日 (11/11)在台宣布針對旗下「環境友好」的四個車款推出購車優惠。
雖然近期持續推動其Ionex車能網對應的電動車款，光陽也不忘強調旗下燃油車款也同樣著重環保，其中包含採用符合歐盟法規的無毒塑料材質，以及透過改善油耗與廢氣排放符合最新環保法規，並且宣布以11月11日作為其環境友好日，同時宣布以在市場長期銷售的GP125、Like 125，搭配Ionex電動車款i-One Air及i-One作為其環境友好車款。
光陽同時也強調本身在台灣累積超過600萬名車主，加上Ionex電動車車主人數更穩固其台灣機車龍頭地位。而此次選擇以GP125、Like 125作為環境友好車款，不僅因為這兩款燃油車在今年全台125cc級距車款銷售就佔34萬台數量，更因為其著重環保效率與廢棄排放更低，同時也是台灣市場長年銷售車款。
至於Ionex電動車雖然在11月的全台電動車銷量暫居第二，在今年所有電動機車銷量更位居第三，但光陽仍有信心達成全面佈局，並且強調藉由進軍歐洲12個國家地區擴大其電動機車市場發展。而在此次環境友好日，則是選擇以i-One Air及i-One作為環境友好車款，並且延續日前推出的購車優惠與免費騎到飽電池資費。
另外，光陽也針對傳統燃油車款車主提供驗車送好禮的活動，藉此吸引更多車主回廠檢驗車輛狀況，其中將從11月16日起透過全台1242家定檢站提供檢測服務，並且提供空氣濾芯及火星塞原廠零件以6折價格更換優惠，並且針對空氣旁通閥清潔、節流閥、汽油噴嘴清潔保養工資提供85折限時優惠。
至於此次推出環境友好車款中，GP125將以新台幣42200元的汰舊換新價格提供，而Like 125則以最低新台幣19000元價格提供，至於座高僅73.8公分的i-One Air則以新台幣25000元起跳價格提供，在今年底之前還加碼提供12個月免費騎到飽的電池資費方案，親民款白牌等級電動車i-One都會版則以新台幣33300元的汰舊換新價格提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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