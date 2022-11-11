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AirPods Pro第二代買氣差？網友分析這1可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現AirPods Pro 2並無上一代的搶購潮，因此紛紛留言推測原因。 圖擷自Apple
網友發現AirPods Pro 2並無上一代的搶購潮，因此紛紛留言推測原因。 圖擷自Apple

AirPods Pro 第二代7日於台灣開放預購，通常在預購當日只要「慢了一步」就會無法在近期拿到，然而有網友卻發現，預購日過了好一陣子後取貨日仍毫無變化，因此好奇AirPods Pro 2究竟「是備貨充足還是買氣不佳？」

一名網友在PTT iOS版以「AirPods Pro 2是備貨充足還是買氣不佳？」為題發文，表示7日台灣正式開放新一代的AirPods Pro預購，但剛剛看了一下官方App發現取貨日期還是月底。記得當初一代首波完全是搶不到貨的，直營店只要一有貨也是馬上被掃光。

因此原PO好奇，現在二代不知道是備貨太充足？還是無線降噪耳機這市場已經發展飽和？大家早就有類似產品導致購買慾望不足？引來許多網友紛紛留言討論。

不少網友留言表示自身狀況，呈現最可能原因就是「一代還沒壞」，「一代用兩年還好好的，找不到理由換」、「1代沒壞，降噪怕跟1代一樣被衝康所以還在觀望」、「一代壞了再買+1」、「一代用兩年了都還很正常+1」。

PTT

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