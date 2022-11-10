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AirPods Pro可以連線安卓機嗎？如何顯示電量？蘋果耳機配安卓QA大整理

聯合新聞網／ 電獺少女

寫完我也還在猶豫要買耳機還是摺疊機（？）

隨著最近AirPods Pro 2在蘋果官網開賣，就有獺友發問：「如果是安卓手機可以買AirPods嗎？」買AirPods來配對Android手機當然不成問題，不過Android手機畢竟不在蘋果生態系中，這篇文章就要來整理，如果你是用Android手機連線AirPods的話，會遇到什麼問題吧！

Q1：AirPods 系列配對Android手機會缺少什麼功能呢？

🎧 你會無法使用Siri，但這完全可以理解吧！你手機就不是蘋果，應該不會想叫Siri出來吧？

🎧 無法即時查看電量顯示！不過這個有解法，請待下文揭曉

🎧 無法使用部分個人化設定，不過這個也有解法，也請待下文揭曉

🎧 如果你是使用有空間音訊功能的AirPods機種，空間音訊將無法使用

Q2：如何在Android手機上查看AirPods的即時電量？

其實支援Android手機看AirPods電量的App，也有不少可以選擇，我拿來示範的App叫PodsBattery，它可以讓你輕鬆在Android手機上看到AirPods的電量，圖示滿好看，加上免費功能非常夠用，如果有需要的人可以考慮。

Q3：如何對你的AirPods做個人化設定，並在Android手機上進行使用？

其實如果你對於AirPods的預設值，比如說點按速度、點按所需持續時間之類的沒有問題，你不需要特別去做設定，直接連線Android手機，就可以直接使用；不過如果你想要有個人化設定的話，解法是，去借一支iPhone連線做設定，設定完以後就可以維持這個設定，持續在Android手機上使用囉，但如果你是設定叫出Siri，它會失效變回「切換通透／降噪模式」，至少我用Google Pixel 7 Pro實驗是這樣，給大家參考。

Q4：到底推不推薦Android用戶購買AirPods搭配呢？

如果以上疑難，都沒有阻礙到你想買AirPods的決心，那最後一點你需要考慮的就是音質啦，因為蘋果的音訊編碼是使用AAC，所以如果你在Android手機上使用，都會變成用AAC編碼聽音樂，相較之下，如果手機可以支援到LDAC或是aptX編碼，在同價位帶上買其他牌子的耳機，應該可以獲得更好的音質～

小結

以前我以為我喜歡AirPods Pro，是因為生態系的緣故，後來我開始接觸3C，多了解後才發現，我根本沒有在用空間音訊或是Siri，就算換成別的耳機，其實也完全沒有關係。

然而在試聽了幾款耳機後，我發現蘋果耳機的強項，真的是通透模式！不過如果單為了這個通透模式跨系統，AirPods Pro 2以新台幣7,490元的售價，要犧牲掉音質跟其他更便利的使用選擇，我還是覺得不太推薦，以上就是今天的整理，希望有回答到獺友們的問題，也歡迎跟我們分享各種有關耳機的想法或心得喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods 手機 Android 耳機 蘋果

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