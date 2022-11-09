果粉買AirPods Pro半年維修2次 網吐嘈：通話收音真的爛

蘋果突襲開賣全新的AirPods Pro 2，最快可以在11月30日收到最新耳機，吸引許多果粉購買。不過日前卻有已購買第一代AirPods Pro的果粉表示，他的耳機從6月購買至今，送修過2次，而且通話收音問題沒有改善，讓他猶豫「是否要直接棄坑？」

一名果粉在PTT發文表示，他今年6月購買全新的第一代AirPods Pro，到現在已經送修2次，2次都有送國外維修換新，一次送修大概耗費7-14天才能拿到耳機。

讓他困擾的是「通話的問題還是沒改善」，原PO指出，兩次送修都是因為通話斷訊問題，大概講到3-5分鐘後聲音就會斷斷續續，然後對方直接聽不到聲音。

原PO接著表示「今天剛拿到原廠修回來的耳機，雖然沒遇到明顯斷訊問題，但音質似乎比之前更糟糕，原本的音質雖然悶悶的，但還不至於顆粒感這麼重。今天剛修回來的這副，聽起來像是用傳統對講機在講話」。

文末，他無奈指出「因為我沒聽過其他AirPods Pro的音質長怎樣，所以不確定是我運氣差，還是產品本身的問題？我現在還特地跑A13看看有沒有可以試聽，結果現場只有耳罩式可以聽」。他求助網友「究竟AirPods Pro正常表現的通話音質如何？我是否該三修耳機，或是乾脆認賠殺出？」

對此，部分網友認同耳機通話品質不佳，指出「我也有AirPods Pro，通話真的爛，搞得我不知道要不要買二代」、「本來品質就不怎麼樣，通話、錄音效果網路已經一堆人幫你實測過了」、「AirPods Pro收音很糟眾所皆知吧」、「之前遇過如果開語音，會有聽不清楚的情形」、「有線耳機屌打AirPods Pro」。

但有果粉則認為AirPods Pro通話很好，表示「我的通話正常，沒甚麼不妥的」、「通話品質我覺得很好，我用AirPods Pro和人家講電話，別人都沒有覺得我是用耳機在講話」、「疫情期間都用來開會，沒什麼問題，有時候不方便大聲說話，小小聲講也都收得到」、「我從來沒遇過耶，很依賴AirPods Pro通話跟開會」。

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