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Sony在台揭曉α7 V單機身建議售價，預計在11月17日正式推出

聯合新聞網／ 楊又肇

日前揭曉的全片幅機種α7R V，今日 (11/8)由Sony在台灣市場公布上市資訊，單機身建議售價為新台幣10萬9980元，預計在11月17日於台灣市場正式推出。

α7R V維持採用6100萬畫素全片幅感光元件，並且使用與α1 II相同的BIONZ XR影像處理器，更加上獨立運作的人工智慧處理器，讓相機可識別被攝主體類別增加至7種，除了既有的人、動物，還增加鳥、昆蟲、汽車、火車與飛機，而在針對人的識別部分更加入全身動作判斷，即便被攝對象背對鏡頭，或是被稍微遮蔽的情況，基本上都還是能維持對焦。

而在靜態拍攝部分，則在每秒10張連拍情況下，可讓最高連拍張數增加至184張，並且能同時儲存經壓縮的RAW與JPG格式檔案，若僅以經壓縮的RAW檔案儲存的話，則可讓最高連拍張數增加至583張，相位對焦點也從原本的567點增加至693點，約可覆蓋畫面的79%範圍。

動態錄影部分，則是增加8K 24p的影片格式，另外也提供4K 60p與Full HD 120p的錄影格式，並且支援4:2:2 10-bit影片，或是以16-bit RAW格式輸出，另外也支援S-Cinetone與靜態拍攝相同的人工智慧對焦功能。

而先前在α7 IV等機種加入的對焦輔助、呼吸效果補償，或是對焦圖等功能也同樣在α7R V提供，為了確保長時間錄影使用需求，α7R V更在機身採用升級散熱設計，最高可對應錄製長達30分鐘的8K 24p 10-bit 4:2:0影片。

機身部分則搭載雙CF Express Type-A與SDXC格式記憶卡槽，機身背面也搭載可以多角度翻轉的3.2吋螢幕，藉此讓α7R V能有更多元的取景彈性，至於觀景窗則升級採用944萬畫素的QXGA OLED顯示面板。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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