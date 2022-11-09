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LG Display展示可自12吋延展至14吋的軟性顯示面板，可用於各類不規則表面
除了三星日前展示各類未來顯示面板設計，LG Display稍早也宣布推出能額外延展20%幅度的軟性顯示面板，目前可實現從原有12吋顯示面積變成14吋的設計。
相較先前提出的可拉伸顯示面板設計，LG Display此款顯示面板不僅具備柔軟、可凹折特性，更進一步具備可延展的使用模式，其中採用類似用於多數隱形眼鏡的中矽材質，本身則是以小於40µm的micro LED作為背光光源，並且透過彈簧造形設計電路對應顯示面板不同彎曲、凹折使用模式，更能對應高解析度與高耐用特性。
而依照LG DIsplay說明，此款顯示面板不僅能用於各類曲面物品，同時也能作為衣物設計、汽車等載具表面應用，甚至也能用於更多不規則表面物體。
不過，目前還無法確認LG Display預計何時會將此款顯示面板變成實際商用產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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