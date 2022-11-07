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Cherry更新80年代曾推出的Nixie鍵軸設計 增加更紮實的壓按力道

聯合新聞網／ 楊又肇

Cherry稍早宣布推出代號Nixie、正式名稱為MX Black Clear-Top的機械式鍵軸，基本上為早期在80年代針對個人電腦、伺服器等設備使用鍵盤所採用鍵軸的升級版本。

此款機械式鍵軸最早是由德國公司Nixdorf生產，因此以Nixie作為產品代號，而當時僅有幾年的生產量，因此實際在市場流通數量不多，甚至價格還偏高，或許因此才讓Cherry構思將此鍵軸重新改版升級。

而此款機械式鍵軸一開始是以黑軸為基礎，並且針對壓按力道表現做了調整，從一般黑軸對應的60cN增加至63.5cN，同時加入N-Key Rollover防鬼鍵設計 (避免多個按鍵同時壓按，導致無法判斷正確操作指令情況)，另外則具備2mm預先壓按行程，以及4mm總壓按行程距離，外觀也維持乳白色框體與黑色鍵軸配置。

另外，Cherry將針對個人使用需求，在MX Black Clear-Top機械式鍵軸分別推出預先添加潤滑劑，以及可讓使用者自行添加兩種版本，藉此滿足不同操作使用需求。

跟其他鍵軸設計一樣，Cherry在MX Black Clear-Top機械式鍵軸也提供可選擇RGB背光版本。

MX Black Clear-Top機械式鍵軸預計在2023年開始出貨，但Cherry目前並未公布此款鍵軸單價，預期明年會有更多業者推出搭載此款鍵軸的機械式鍵盤產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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