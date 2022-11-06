富士推出新款APS-C片幅機種X-T5 強化靜態影像拍攝效果

2020年2月推出APS-C片幅機種X-T4之後，富士稍早再次宣布推出新款X-T5，其中採用僅557公克重的機身設計，並且導入與APS-C片幅旗艦無反相機X-H2相同的4020萬畫素背照式感光元件與X-Processor 5影像處理器。

而此次更新重點放在影像拍攝，將先前機身對應5.5檔的機身五軸防震，搭配鏡頭情況下可實現6.5檔防震效果，進一步提升至7檔防震表現。

至於快門操作表現部分，分別可對應每秒15張連拍的機械式快門表現，以及每秒可達20張連拍的電子式快門，支援動物與鳥類等被攝物體識別對焦。另外，在動態錄影表現部分則支援在4:2:2 10-bit格式下，最高可錄製6.2K 30fps影片。

外觀部分，X-T5與先前推出的X-T4沒有太大差異，主要將外翻螢幕改為可拉出、調製俯仰角使用模式，與X-T4採用側翻、方便錄影或自拍取景的設計不同，而電子觀景窗則從先前的0.75放大倍率增加為0.8倍，在採用與X-T4相同電池設計情況下，電力約可對應740張照片拍攝續航表現。

X-T5單機身建議售價為1699美元，搭配18-55mm變焦鏡頭組合的售價為2099美元，而搭配16-80mm變焦鏡頭的組合售價則是2199美元，富士同時也推出新款對應10公分距離近拍的XF30mm f/2.8微距鏡頭，建議售價為599美元，預計在今年11月開始銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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