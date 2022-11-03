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影／日本麥當勞驚見神奇洗手台 神祕插孔可以順便「洗手機」？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本推出能同時洗手和清潔手機的機台。圖擷自twitter
日本推出能同時洗手和清潔手機的機台。圖擷自twitter

現在是人手一機的時代，然而平時疏於清潔，手指上的髒汙、油脂等往往都會累積在螢幕上，增加衛生方面的疑慮。不過近來就有日本網友，發現有店家提供貼心的手機清潔服務，讓人在洗手的同時，還能順便保養手機。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「shao1555」近來分享一段在某間麥當勞廁所的影片。只見畫面中洗手台的旁邊，有設置了一個長方形的深溝。只要將手機放進溝內，裡頭的設備就會開始運作，以紫外線進行清潔，讓手機亮麗如新。

含洗手台在內的機台，其實是業者「WOTA」所開發的「水循環式洗手台」。除了附設的紫外線清潔，能殺死手機上99.9％的細菌之外，還標榜透過機台的循環回收功能，可以將98％用過的污水重新過濾，變回符合WHO規定飲水品質的乾淨純水，因此不需要連接水管也能獨立運作。

網友們看了則表示「居然有紫外線消毒」、「這什麼第一次看到，好想放一次試試看」、「平常幾乎沒在清潔手機，有這個真的很不錯」、「看著手機清潔中準備出來，覺得莫名興奮」、「如果丟進去的時候剛好停電就麻煩大了」、「有些材質的不適合用紫外線吧」、「我的學校也有裝這個喔」。

紫外線 智慧型手機 麥當勞

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