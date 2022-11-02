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蘋果「發光蘋果」標誌設計 傳有望回歸新款MacBook系列

聯合新聞網／ 楊又肇

近期申請的設計專利顯示，蘋果似乎有可能讓會背光發亮的蘋果標誌設計再次用於新款MacBook機種。

此項由蘋果在今年5月提交申請，並且由美國專利與商標局於上週公布的設計專利，其中描述具備背光設計的電子設備外觀內容，因此被解讀為有可能重新讓會背光發亮的蘋果標誌設計，再次用於MacBook系列機種。

蘋果從2015年推出的12吋MacBook開始，便以不鏽鋼金屬材質的蘋果標誌取代原本背光設計，其中原因可能與簡化元件使用，同時也能減少筆電電力損耗。

而如果蘋果重新讓此設計「復活」，或許是考量新款MacBook系列機種已經全面換上Arm架構設計，因此可對應更長待機使用時間，同時也有足夠電力點亮筆電上蓋的蘋果標誌背光。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

標誌 專利

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