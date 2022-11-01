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客人戴AirPods點飲料說1句秒惹怒店員 同行怒了：我都吼回去

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影
手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影

藍牙耳機既輕便又好用，許多人都習慣在搭車通勤的路途中配戴使用，但近日有一名手搖店店員就抱怨，有不少客人在點餐時還戴著AirPods，當店員詢問甜度、冰量時，客人只會用「蛤？」的回應，許多同行聽了也直點頭，怒轟「遇到這種客人我都會直接變臉」。

這名女店員在臉書社團「爆怨公社」憤恨不平地抱怨，一堆戴AirPods的客人跟她點飲料時，不會把耳機拿掉或暫停音樂，「對話從頭到尾都在跟我『蛤』，到底是在蛤X小？」貼文一出隨即釣出一票苦主。

不少人頗有同感地抱怨「現在超級多戴著耳機聽不到別人說話的，有一次還遇到戴耳機聽不到我講話而且還把口罩拿下來」、「而且還要一次比一次大聲，客人才聽得到，恢復原本音量就又陷入輪迴」、「最愛那種帶著Airpods等餐的客人，叫一次沒聽見我就丟著了，喜歡多等就讓你等個夠」、「有戴耳機還敢跟我說『蛤？』的，我都直接用吼的，看他要多糗有多糗」。

其中，有許多用戶納悶既然都配戴AirPods耳機了，何不開啟「通透模式」讓自己可以聽見來自外面的聲音？其實蘋果AirPods產品中，僅有Pro系列（AirPods Pro、AirPods Pro 2及AirPods Max）支援主動式降噪及通透模式，因此若是配戴平價款AirPods則未支援這兩種功能。

「主動式降噪」是利用外向式麥克風偵測環境噪音，並利用抗噪波將其抵銷，以達到先行抵銷外界噪音、不讓噪音傳送進用戶耳裡；另一種「通透模式」則可讓外面的環境音進入，使用戶聽見周遭環境的聲音，藉此達到增強且更專注聆聽對方聲音的效果。

藍牙耳機 AirPods 手遊

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