客人戴AirPods點飲料說1句秒惹怒店員 同行怒了：我都吼回去
藍牙耳機既輕便又好用，許多人都習慣在搭車通勤的路途中配戴使用，但近日有一名手搖店店員就抱怨，有不少客人在點餐時還戴著AirPods，當店員詢問甜度、冰量時，客人只會用「蛤？」的回應，許多同行聽了也直點頭，怒轟「遇到這種客人我都會直接變臉」。
這名女店員在臉書社團「爆怨公社」憤恨不平地抱怨，一堆戴AirPods的客人跟她點飲料時，不會把耳機拿掉或暫停音樂，「對話從頭到尾都在跟我『蛤』，到底是在蛤X小？」貼文一出隨即釣出一票苦主。
不少人頗有同感地抱怨「現在超級多戴著耳機聽不到別人說話的，有一次還遇到戴耳機聽不到我講話而且還把口罩拿下來」、「而且還要一次比一次大聲，客人才聽得到，恢復原本音量就又陷入輪迴」、「最愛那種帶著Airpods等餐的客人，叫一次沒聽見我就丟著了，喜歡多等就讓你等個夠」、「有戴耳機還敢跟我說『蛤？』的，我都直接用吼的，看他要多糗有多糗」。
其中，有許多用戶納悶既然都配戴AirPods耳機了，何不開啟「通透模式」讓自己可以聽見來自外面的聲音？其實蘋果AirPods產品中，僅有Pro系列（AirPods Pro、AirPods Pro 2及AirPods Max）支援主動式降噪及通透模式，因此若是配戴平價款AirPods則未支援這兩種功能。
「主動式降噪」是利用外向式麥克風偵測環境噪音，並利用抗噪波將其抵銷，以達到先行抵銷外界噪音、不讓噪音傳送進用戶耳裡；另一種「通透模式」則可讓外面的環境音進入，使用戶聽見周遭環境的聲音，藉此達到增強且更專注聆聽對方聲音的效果。
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言