玩Game Boy被學生問是「盜版Switch」？老玩家哭了：是大前輩耶
時代更迭，人們流行的事物不斷變化，日前一名日本網友就發現了殘酷事實，他在路上玩Game Boy時竟被經過的學生誤以為是「盜版Switch」，他將這段經歷PO上網後，讓許多人忍不住感嘆歲月流逝。
這名日本網友透過推特分享，某天他在回家的路上，一邊走一邊玩著Game Boy，突然走在他後面的學生看到竟好奇地對他說「那是什麼？是盜版的Switch嗎？」這讓他當場愣在原地。
他將這段經歷PO上網後引起大批網友關注，留言串釣出許多人曬出自己當年最寶貝的Game Boy，並留言表示「它是Switch的祖先啊⋯」、「居然說是盜版Switch⋯真是太叫人悲傷了」、「時間的流逝好可怕」、「竟然對Switch大前輩這樣說話！」、「跟他解釋一下讓攜帶型遊戲機紅起來的正是Game Boy」。
根據維基百科介紹，Game Boy是日本任天堂公司於1989年出售的第一代攜帶型遊戲機，Game Boy問世後風靡全球，自2003年3月23日宣布停產後，全系列機種累積銷售量高達1億1869萬台。Switch則同是日本任天堂公司出品的電子遊戲機，於2017年3月3日在日本、北美、歐洲和香港等地正式發售（台灣發售時間為同年12月1日），是與Game Boy相隔28年才上市的電子遊樂產品。
今塾の帰りでゲームボーイカラーで遊んでたんだけど、後ろの学生さんが— 大仏KIN☆フォロバするよ (@Macintosh11111) 2022年10月24日
「何あれ？スイッチのパクリ？」
と言ってたことに驚きが隠せなかった pic.twitter.com/UdLJaQkKyT
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言