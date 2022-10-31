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玩Game Boy被學生問是「盜版Switch」？老玩家哭了：是大前輩耶

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友在路上玩Game Boy，竟被路過的學生問是不是「盜版Switch」讓他驚訝不已。圖擷取自推特
日本一名網友在路上玩Game Boy，竟被路過的學生問是不是「盜版Switch」讓他驚訝不已。圖擷取自推特

時代更迭，人們流行的事物不斷變化，日前一名日本網友就發現了殘酷事實，他在路上玩Game Boy時竟被經過的學生誤以為是「盜版Switch」，他將這段經歷PO上網後，讓許多人忍不住感嘆歲月流逝。

這名日本網友透過推特分享，某天他在回家的路上，一邊走一邊玩著Game Boy，突然走在他後面的學生看到竟好奇地對他說「那是什麼？是盜版的Switch嗎？」這讓他當場愣在原地。

他將這段經歷PO上網後引起大批網友關注，留言串釣出許多人曬出自己當年最寶貝的Game Boy，並留言表示「它是Switch的祖先啊⋯」、「居然說是盜版Switch⋯真是太叫人悲傷了」、「時間的流逝好可怕」、「竟然對Switch大前輩這樣說話！」、「跟他解釋一下讓攜帶型遊戲機紅起來的正是Game Boy」。

根據維基百科介紹，Game Boy是日本任天堂公司於1989年出售的第一代攜帶型遊戲機，Game Boy問世後風靡全球，自2003年3月23日宣布停產後，全系列機種累積銷售量高達1億1869萬台。Switch則同是日本任天堂公司出品的電子遊戲機，於2017年3月3日在日本、北美、歐洲和香港等地正式發售（台灣發售時間為同年12月1日），是與Game Boy相隔28年才上市的電子遊樂產品。

日本 Switch Game Boy 任天堂 遊戲機

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