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可能嗎？iPad直噴酒精出現「耳朵」慘狀 網友指他有關鍵毀壞原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他的家人對著iPad直噴酒精，竟出現「耳朵」形狀在螢幕上無法除掉，讓他相當傻眼。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，他的家人對著iPad直噴酒精，竟出現「耳朵」形狀在螢幕上無法除掉，讓他相當傻眼。（示意圖／ingimage）

你是如何清潔自己的3C產品呢？一名網友表示，他的家人對著iPad直噴酒精，沒想到出現「耳朵」形狀在螢幕上無法除掉，讓他相當傻眼，詢問網友們是否已「傷到螢幕」，引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，日前因為家人確診而隔離，後來解除隔離後用酒精消毒iPad，沒想到螢幕出現「耳朵」形狀，也無法去除掉，他表示先前父親會對著iPad直噴酒精，不曉得是否為傷到螢幕保護貼，還是「穿過玻璃傷到原本的螢幕」。

一名網友秀出有「耳朵」形狀的iPad，詢問網友是不是iPad螢幕壞掉了。（翻攝自PTT）
一名網友秀出有「耳朵」形狀的iPad，詢問網友是不是iPad螢幕壞掉了。（翻攝自PTT

該文引起網友分享自身經驗，表示自己的裝置都沒有貼保護貼，「iPad、iPhone每天（直接）噴（酒精）都沒事」、「酒精怎麼可能吃玻璃啦」、「是用生命之水噴的嗎」、「看起來好像螢幕保護程式」、「照這情況那些玻璃瓶裝酒可能很快就變空瓶了」，也有網友曝比較安全方法：「我從拿手機到iPad以來，都是噴酒精在紙巾上再擦拭。」

另外也有人提到自己的iPad也和原Po一樣出現問題，「我的iPad之前也這樣，拿去A13（蘋果直營店）說是有進水才會這樣。」、「這絕對滲到裡面去了，沒救。」、「酒精透過機身孔洞流入螢幕夾層，是有可能變這樣的。」

不過多數網友認為原Po的爸爸應該「有詭」，認為父親應該是不小心把iPad弄壞導致如此，「唬爛你的啦，一定是其他原因弄壞了不敢講。」、「你（指父親）是不是拿來蓋泡麵」、「你確定噴的是酒精嗎」、「看起來像壓到的」、「這是螢幕壞掉吧」，也有人直接點出問題，「保護貼撕掉不就好了（指可以看到真相）」。

能不能用酒精？蘋果：可以

但到底能不能使用酒精在iPad、iPhone上？蘋果（Apple）官網提到，可用使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭 Apple產品堅硬、無孔的表面，例如顯示器、鍵盤或其他外部表面。並提到像是含有漂白劑或過氧化氫的產品「禁止使用」，也避免讓任何開口進水，或將產品浸入任何清潔劑。

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