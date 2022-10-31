男駕車撞電線桿！直接等Apple Watch 8「車禍偵測」救援保命 庫克回應了

蘋果（Apple）在iPhone 14系列、Apple Watch 8、Apple Watch SE 2和Apple Watch Ultra加入「車禍偵測（Crash Detection）」功能，先前曾傳出該功能太敏感，導致有人搭乘雲霄飛車玩到救護車也來報到，不過這次可真的透過它救人了。

外媒報導，美國印第安納波利斯（Indianapolis）一名男子諾蘭亞伯（Nolan Abel）在購買Apple Watch 8一周後，日前開車時，疑似車速過快，以每小時約112公里速度行駛在道路上，不慎撞上電線桿，當下感受到Apple Watch 8的觸覺回饋，並跳出詢問訊息。

男子靠Apple Watch 8「車禍偵測」保命，寫了一封感謝信給蘋果CEO庫克。（翻攝自ABC新聞）

諾蘭說，當下他保持冷靜，「就像坐在座位上」努力保持清醒，並提到如果沒有即時回應Apple Watch 8的訊息，就會啟動SOS緊急服務電話，果然約5分鐘左右，就聽到對方詢問他是否安好，並緊急到達現場提供救援協助。

「如果不是這支Apple Watch 8，不知道要花多久的時間我才會獲得幫助。」康復後，諾蘭寫了一封感謝信給蘋果CEO庫克（Tim Cook），感謝Apple Watch 8救了他一命，庫克也簡短回信表示「很遺憾車禍一事發生在他（諾蘭）身上」，並提到這也是為什麼蘋果要開發「車禍偵測」的原因，讓他覺得相當溫馨。

男子遇禍當下努力保持清醒，等待Apple Watch 8啟動SOS緊急服務電話，果真隨後聽到救援人員回應，並緊急到達現場提供協助。（翻攝自ABC新聞）

「車禍功能」是什麼？

而蘋果「車禍偵測」為iPhone或Apple Watch偵測到嚴重車禍時，會發出警示聲，並顯示畫面提示。像是iPhone會朗讀提示內容，避免看不到螢幕，並可撥打緊急服務電話；Apple Watch則會發出音效並輕點當事人的手腕，並在螢幕上發出確認狀況是否OK。若不能回應的情況下，裝置會在20秒過後自動撥打緊急服務電話，並向緊急應變人員大聲播放循環語音訊息，提供經緯度座標以及搜索半徑。

蘋果「車禍偵測」為iPhone或Apple Watch偵測到嚴重車禍時，會發出警示聲，並顯示畫面提示。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch 8新增「車禍偵測」功能。（翻攝自蘋果官網）

APPLE WATCH SAVES LIFE: A man credited his Apple Watch with saving his life by automatically contacting first responders after he slammed his car into a pole. ABC’s Rhiannon Ally reports. pic.twitter.com/WRvfaU07LF — ABC World News Now (@abcWNN) 2022年10月28日

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