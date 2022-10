Backbone One for iPhone控制手把12月登台 只有這幾款機型能用

Backbone在今年7月宣布與Sony合作,推出結合DualSense設計元素的iPhone控制手把Backbone One for iPhone PlayStation Edition,稍早由台灣總代理商KOOZLA顧斯拉股份有限公司宣布引進,同時也一併引進標準款Backbone One。

Backbone One for iPhone標準款可對應iPhone 13以上機種使用,並且配置左右類比搖桿、十字按鍵、主要控制鈕,以及Backbone app啟動鍵與畫面錄製按鈕等,底部也配置3.5mm耳機孔,使用方式則透過Lightning連接埠與iPhone機種連接,同時可透過USB-C連接埠充電。

透過控制手把上的錄影鍵,即可快速錄製遊戲過程,而在錄製時長按還可加書籤、標記段落,而在未錄製時長按,則可擷取解析度為1080p/60fps的螢幕畫面。

而Backbone One for iPhone PlayStation Edition則是加入PlayStation 5設計元素,除了背面印上PlayStation標誌,更針對PS Remote Play app連動使用最佳化。

其他對應功能,Backbone One for iPhone PlayStation Edition與標準版相同,一樣支援Google Stadia、微軟Xbox Games Pass等服務,並且提供一年份的Backbone+訂閱服務,其中內含Discord Nitro服務與Apple Arcade服務,但相比標準版則是少了Xbox Games Pass Ultimate訂閱內容。

KOOZLA預計在12月正式在台開放銷售Backbone One for iPhone標準款與Backbone One for iPhone PlayStation Edition。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

