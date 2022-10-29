Corsair推出重量僅69公克、對應精準定位與更快觸發按鍵設計的無線電競滑鼠Katar Elite Wireless
Corsair宣布推出新款輕量設計的無線電競滑鼠Katar Elite Wireless，重量僅69公克，並且對應精準定位，同時也適合習慣以抓握或點握使用的玩家操作，預期將與Razer先前推出的Orochi電競滑鼠，以及羅技的G Pro X Superlight抗衡。
Katar Elite Wireless本身透過藍牙，以及可將延遲速度縮減至1毫秒內的Slipstream Wireless無線技術進行連接。若以藍牙方式連接，電池續航力約可達110小時，透過Slipstream Wireless無線技術連接的話，則可對應60小時左右的使用時間。
而搭載對應26000 DPI精準定位的Corsair Marksman光學感應元件，將可讓玩家感受更準確的滑鼠操作感受，並且可依照個人需求調整DPI。
至於左右按鍵則採用Corsair Quickstrike技術，藉由將彈簧預緊設計，縮減滑鼠左右按鍵與觸發開關元件之間空隙，並且配合使用歐姆龍機械式觸發開關元件，以及2000Hz的輪詢率，進而提高滑鼠按鍵點擊觸發速度。
其他部分，則包含可自動滑鼠上的RGB燈效，並且能將設定巨集存放在滑鼠內建記憶體，方便將滑鼠用於不同裝置上操作遊戲。
Katar Elite Wireless將從即日起透過Corsair官網銷售，另外也將在全球各地授權通路上架，本身提供2年保固。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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