響應海洋保護行動 Sony推出以飲水機空瓶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue

呼應投入環保材質應用發展，Sony在日本市場推出利用飲水機對應大型樹脂空桶回收材質打造的LinkBud S Earth Blue配色款式，以及符合微軟Microsoft Teams認證的LinkBuds UC for Microsoft Teams會議用耳機。

其中，LinkBud S Earth Blue配色款式採用回收材質，打造如同地球般的藍色大理石紋路，藉此呼應先前提出2050年以前實現零碳排放目標。

功能部分，LinkBud S Earth Blue配色款式與標準款設計維持相同規格，但配合此次推出耳機，Sony表示將在日本及歐洲地區銷售LinkBud S所得部分收入捐贈給國際環保組織，透過實體行動響應海洋保護。

至於此次同步推出的LinkBuds UC for Microsoft Teams，則是針對會議需求打造，並且符合微軟Microsoft Teams服務使用認證，透過獲得認證的USB藍牙接收器，讓耳機能穩定連接通訊，同時支援在Windows PC平台版本的Microsoft Teams服務下，藉由連點耳機開啟或關閉麥克風功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦