平板取代筆電？蘋果傳打造尺寸高達16吋的iPad機種
報導指稱，蘋果計畫推出尺寸高達16吋的iPad機種，可能最快會選在2023年第四季對外公布。
在此之前，市場其實就有不少傳聞指稱蘋果準備推出大尺寸iPad，原因在於越來越多人藉由更輕便的iPad取代原本筆電使用需求，但又希望能有更大尺寸螢幕，以利觀看內容，或是用於影像創作、影片剪輯等工作。
另一方面，隨著雲端技術越來越普及應用，不少工程人員也開始以平板取代筆電，以更輕便方式進行設備檢修，而許多業務更習慣藉由平板裝置與客戶溝通業務細節。
先前包含彭博新聞、顯示器供應鏈顧問 (DSCC)執行長Ross Young都曾指出蘋果計畫推出尺寸更大的iPad機種，並且會採用更高階硬體設計，藉此模糊平板與筆電之間分隔。
不過，蘋果先前對外澄清並未計畫將iPad與MacBook產品定位合併，更不會將iPadOS與macOS整合成相同作業系統，雖然兩者確實有使用需求重疊之處，但強調iPad與MacBook依然對應不同使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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