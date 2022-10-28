嚇！打離婚官司談錢翻臉 女子遭活埋靠Apple Watch求援獲救

許多人都知道，Apple Watch有SOS緊急服務和跌倒偵測等救命功能，能夠及時給予用戶協助。不過令人料想不到的是，Apple Watch真的能夠拯救人命，甚至揭露一起家暴案。

據UNILAD報導，美國一名女子楊淑（Young Sook，音譯）近期和丈夫蔡京安（Chae Kyong An，音譯）正在打離婚官司。據兩人女兒表示，10月16日下午一點左右，蔡京安到楊淑家洗衣服。兩人因為金錢糾紛爭吵，爭執過程中蔡京安告訴楊淑：「我寧可去死，也不會把退休金分給妳」。

法庭相當理由文件（probable cause documents）指出，蔡京安在臥室襲擊楊淑，並用膠帶綑綁楊淑，將她載往家附近的樹林。蔡京安在樹林中挖洞後刺傷楊淑，並將楊淑埋進洞裡。當時蔡京安還恐嚇楊淑，告訴她「妳死期快到了」，讓她非常害怕。她被埋入洞裡，還能聽到丈夫在周圍走動，並將泥土蓋在她身上。

所幸楊淑在被拖上車之前就想到自己戴著Apple Watch，她趕緊跟女兒還有密友求救，在上車前趕緊用Apple Watch撥打緊急電話。文件指出，蔡京安將楊淑的手錶砸壞後才將她綁上車載往樹林。她等丈夫離開後自己挖開土堆逃跑，在樹林某處找到一間小木屋躲在裡面。

文件指出，楊淑逃出時脖子和腳踝都還纏著膠帶，腿部、手臂和頭部也有大面積的瘀青，衣服和頭髮上也沾滿泥土。

蔡京安目前已經遭到警方逮捕，並被指控犯下一級襲擊、一級綁架和一級謀殺未遂等罪名，不過目前仍未正式起訴。楊淑在法庭上懇求法官不要讓丈夫出獄，因為她真的很害怕蔡京安出獄會尋求報復並殺了她。

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