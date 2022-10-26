Pixel Watch被爆OLED螢幕烙印 Google官方：這並非烙印
Google Pixel Watch 智慧手錶搭載 AMOLED 螢幕，亮度最高可達 1000 nit、可持續待機顯示螢幕，但是這款新錶近日被抱怨出現螢幕烙印問題，然而 Google 解釋這只是殘影，並不是烙印。
國外科技媒體《9to5Google》編輯稱，他每週配戴五天，每天至少使用 12 小時的 Always On Display（簡稱 AOD） 隨時顯示功能。結果發現在 App 列表裡，隱約可以看到 Everyday 每日錶面的日期。
《9to5Google》報導表示自家網站有兩只 Pixel Watch ，但只有一只手錶出現螢幕烙印問題，而且還有其他網友也抱怨類似狀況。
針對螢幕烙印問題，Google 官方表示 Pixel Watch 不會出現永久性的螢幕烙印，這是 OLED 螢幕的特性、是短暫性的影像殘留，會隨著時間而消失，只要畫面顯示的時間愈久，殘影消失的時間也就愈長。
Pixel Watch 手錶的演算法會每分鐘改變像素的亮度，降低殘影的可能性。如果使用者遇到殘影的話，可以關閉 AOD 功能或使用睡眠模式，這樣一來沒有使用時，螢幕就會關閉，也能減少殘影發生。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言