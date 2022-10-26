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Pixel Watch被爆OLED螢幕烙印 Google官方：這並非烙印

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：9to5Google
圖片及資料來源：9to5Google

Google Pixel Watch 智慧手錶搭載 AMOLED 螢幕，亮度最高可達 1000 nit、可持續待機顯示螢幕，但是這款新錶近日被抱怨出現螢幕烙印問題，然而 Google 解釋這只是殘影，並不是烙印。

國外科技媒體《9to5Google》編輯稱，他每週配戴五天，每天至少使用 12 小時的 Always On Display（簡稱 AOD） 隨時顯示功能。結果發現在 App 列表裡，隱約可以看到 Everyday 每日錶面的日期。

圖片及資料來源：9to5Google
圖片及資料來源：9to5Google

《9to5Google》報導表示自家網站有兩只 Pixel Watch ，但只有一只手錶出現螢幕烙印問題，而且還有其他網友也抱怨類似狀況。

針對螢幕烙印問題，Google 官方表示 Pixel Watch 不會出現永久性的螢幕烙印，這是 OLED 螢幕的特性、是短暫性的影像殘留，會隨著時間而消失，只要畫面顯示的時間愈久，殘影消失的時間也就愈長。

Pixel Watch 手錶的演算法會每分鐘改變像素的亮度，降低殘影的可能性。如果使用者遇到殘影的話，可以關閉 AOD 功能或使用睡眠模式，這樣一來沒有使用時，螢幕就會關閉，也能減少殘影發生。

圖片及資料來源：9to5Google
圖片及資料來源：9to5Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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