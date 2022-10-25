影／現實版「瑪利歐賽車」真的存在！甩尾小Case 只有大人傷心這1項
想不想親身體驗任天堂Switch《瑪利歐賽車8》呢？現在你真的有機會了！有業者推出現實版「瑪利歐賽車」，可以在路上尬車當個神車手，並能搭配《瑪利歐賽車8》的相關音效，但價格似乎不太便宜。
據外媒報導，玩具公司JAKKS Pacific以《瑪利歐賽車8》的原型卡丁車做出實體版「瑪利歐賽車（Mario Kart 24V Ride-on Racer）」，但時速最高只有約12.8公里，因此想要像遊戲內大飆特飆有些困難。
這款「瑪利歐賽車」行駛過程除了可以前進與後退外，還能「甩尾」，也有排擋桿可以手排操作。此外，車上還會發出聲音，像是引擎聲、《瑪利歐賽車8》的相關遊戲音效等，就只差不能像遊戲內一樣吃到「道具」丟向別人了，如此一來，不能在道路上成為「最速車輛」，但「瑪利歐賽車」還是可以成為最酷的車輛之一。
「瑪利歐賽車」定價為399.99美元（約台幣1萬2941元），價格不算太便宜，而產品標明3歲以上可使用，但遺憾的是，從照片上看來這輛車的大小，似乎只能提供兒童乘坐遊玩，大人們想要重時電動回憶恐怕很困難了，真是讓人羨慕嫉妒恨（誤）。
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