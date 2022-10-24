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一句「芝麻開門」不再是天方夜譚 新品蘋果鎖靠iPhone、Apple Watch即開門

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果新品「Level Lock+」要價329.95美元，適用於住家門外鎖，用戶只需輕觸iPhone或Apple Watch即可解鎖。 圖擷自YouTube
蘋果新品「Level Lock+」要價329.95美元，適用於住家門外鎖，用戶只需輕觸iPhone或Apple Watch即可解鎖。 圖擷自YouTube

蘋果鎖」問世啦！美國蘋果官網近日上架一款通過輕觸Apple WatchiPhone即可解鎖的智慧鎖，甚至可透過聲音控制，即可要求Siri開門或鎖門。

根據《CNBC》報導，美國蘋果官方現正熱銷一款名為Level Lock+的智能鎖，可透過用戶的Apple Watch或iPhone解鎖，是第一款在蘋果商店支持Home Key的鎖，但其售價高達329.95美元（約台幣10,643元）。

報導提到，當Level Home製造的Level Lock+安裝在門上時，用戶可透過輕按一下Apple Home Key來解鎖或重新鎖住家門，該功能搭配使用Apple軟體中的NFC和安全指令功能。

蘋果官網也介紹，Level Lock+是迄今為止體積最小且功能最強大的智能鎖；有別於傳統鎖，Level Lock+只需要輕觸iPhone或Apple Watch即可解鎖家門，甚至只需用戶的聲音線索就能讓Siri控制門鎖，更可以設定「訪問權限」，讓用戶與親友共享門鎖的訪問權限。

蘋果 Apple Watch iPhone Siri NFC 智慧家電

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