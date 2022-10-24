任天堂Switch上次充電在何時？ 官方警告放太久恐「整台變磚」

任天堂「Nintendo Switch」遊戲機風靡全球，系列主機已狂賣破億台，在競爭激烈的遊戲市場中創下驚人銷售。不過對於主機的保養，仍有不少玩家並未太過清楚。近來任天堂官方，就提醒大家一件Switch使用上必須注意的事情。

根據日本媒體「grape」報導，以相關服務說明為主的任天堂官方twitter帳戶「@nintendo_cs」近來呼籲，表示主機內藏的鋰電池，若是在長時間沒有充電、使用的情況下，最後會變成沒辦法充電的狀態。因此為了避免整台機器無法充電而報銷，在沒有使用的情況下，最好約半年記得充一次電。

許多網友看到消息後，紛紛表示「完全不知道」、「啊，看來已經沒救了」、「論我家的Switch已陣亡的可能性」、「講了才想起來大概一年沒開了」、「也該給家裡的NDS充電了」、「我家的Game Boy Advance SP和PS Vita危險了」、「好險這時看到還來得及救」、「我可是五分鐘就充一次電的」。

另外也有其他網友說明「不只是Switch，其他向是PSP、3DS等充電式主機也要注意」、「充太飽也要注意，電池可能會膨脹」、「一直放在台座上沒用的話，也會不斷自動充電放電造成電池劣化喔。Joy-Con也要注意這個問題」、「修這東西要8千日圓喔（約相當於新台幣1714元），大家要多注意」。

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